مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد در یزد با معرفی و تجلیل از واحد‌های تولیدی برتر برگزار شد و در این مراسم، یک واحد تولیدی به‌عنوان برگزیده ملی، ۸ واحد به‌عنوان برگزیده استانی نشان استاندارد دریافت کردند و یک واحد نیز شایسته تقدیر شناخته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد با حضور جمعی از مسئولان و مدیران واحد‌های تولیدی در اتاق بازرگانی یزد برگزار شد و در آن، واحد‌های تولیدی برتر استان یزد در حوزه استاندارد معرفی و تجلیل شدند.

معاون ارزیابی و انطباق سازمان ملی استاندارد ایران، نبود هرگونه عدم انطباق در فرایند تولید را مهم‌ترین معیار انتخاب واحد‌های تولیدی برتر عنوان کرد.

انوشه رحمانی در این مراسم گفت: برخورداری از مدیر کنترل کیفیت، توجه به بهره‌وری در حوزه‌های مختلف از جمله انرژی، مدیریت دانش و استفاده از فناوری‌های برتر در تولید محصول، از دیگر معیار‌های انتخاب واحد‌های برتر بوده است.

وی افزود: از میان بیش از هزار واحد تولیدی معرفی‌شده در کشور، ۴۶ واحد به‌عنوان برگزیده ملی و ۲۰۰ واحد نیز به‌عنوان برگزیده استانی انتخاب شدندکه در این مراسم نیز یک واحد تولیدی به‌عنوان برگزیده ملی، ۸ واحد به‌عنوان برگزیده استانی نشان استاندارد دریافت کردند و یک واحد نیز شایسته تقدیر شناخته شد.

این مراسم با هدف ارج نهادن به تلاش واحد‌های تولیدی در ارتقای کیفیت محصولات، رعایت الزامات استاندارد و توسعه تولید باکیفیت برگزار شد.