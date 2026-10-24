معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی ریاست‌جمهوری، در نشست تخصصی در دانشگاه پپلیتا هراپان اندونزی، با بررسی پیامد‌های مناقشات ژئوپلیتیک بر امنیت انرژی، بر پیوستگی امنیت کشورها، ضرورت پایبندی به قوانین بین‌المللی و نقش همکاری‌های چندجانبه در تحقق صلح و ثبات پایدار جهانی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، نشست تخصصی «DipTalk» با عنوان «از مناقشات خاورمیانه تا سیاست‌های اندونزی؛ دولت چگونه امنیت تأمین انرژی را تضمین می‌کند» روز جمعه ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ (۱ آبان ۱۴۰۵) در پردیس لیپو ویلیج دانشگاه پپلیتا هراپان (UPH) اندونزی برگزار شد.

در این نشست، اسفندیار اختیاری، معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، به‌عنوان بحث‌کننده ویژه و محمد بروجردی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در اندونزی، حضور داشتند و ابعاد تأثیر تحولات ژئوپلیتیک بر امنیت انرژی و زنجیره تأمین جهانی آن مورد بررسی قرار گرفت.

این نشست تخصصی با حضور نمایندگانی از حوزه‌های دیپلماسی، سیاست‌گذاری و انرژی برگزار شد و محور اصلی این پنل، بررسی ارتباط میان مناقشات بین‌المللی، سیاست‌های دولت‌ها و ضرورت تضمین امنیت تأمین انرژی در شرایط پرتنش جهانی بود.

اسفندیار اختیاری در این نشست با اشاره به تحولات ژئوپلیتیک اخیر و پیامد‌های آن برای امنیت انرژی، اظهار کرد: تحولات امروز جهان نشان می‌دهد که بحران‌های بین‌المللی را نمی‌توان صرفاً محدود به یک منطقه جغرافیایی دانست؛ زیرا پیامد‌های مناقشات و بی‌ثباتی‌های سیاسی، از مرز‌های کشور‌ها فراتر می‌رود و حوزه‌هایی مانند اقتصاد، تجارت، انرژی و امنیت بین‌المللی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی با محکوم کردن حملات آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران، یاد کودکان جان‌باخته در مدرسه میناب و رهبر شهید (ره) را گرامی داشت و افزود: هدف قرار گرفتن غیرنظامیان و زیرساخت‌ها، ابعاد انسانی و بین‌المللی این تحولات را برجسته می‌کند و ضرورت پایبندی کشور‌ها به اصول حقوق بین‌الملل و قواعد حاکم بر روابط میان دولت‌ها را بیش از پیش نشان می‌دهد.

معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی با تأکید بر ارتباط مستقیم میان رعایت قوانین بین‌المللی و حفظ ثبات جهانی، خاطرنشان کرد: یک‌جانبه‌گرایی و نادیده گرفتن قواعد بین‌المللی، بنیان‌های صلح و امنیت جهانی را تضعیف می‌کند. در چنین شرایطی، هیچ کشوری نمی‌تواند امنیت خود را مستقل از امنیت سایر کشور‌ها تعریف کند؛ زیرا ناامنی در یک نقطه از جهان، می‌تواند از مسیر‌های مختلف به دیگر مناطق سرایت کند و پیامد‌هایی فراتر از محدوده جغرافیایی مناقشه به همراه داشته باشد.

اختیاری با اشاره به جایگاه راهبردی امنیت انرژی در معادلات جهانی ادامه داد: امنیت انرژی از موضوعات بنیادین در پایداری اقتصادی و اجتماعی کشورهاست و هرگونه اختلال در زنجیره تأمین انرژی می‌تواند بر تولید، تجارت، حمل‌ونقل و زندگی روزمره مردم تأثیر بگذارد. از این رو، بررسی امنیت انرژی بدون توجه به تحولات سیاسی و ژئوپلیتیک و پیامد‌های اقدامات یک‌جانبه در عرصه بین‌المللی، تصویری کامل از چالش‌های پیش‌روی کشور‌ها ارائه نمی‌دهد.

وی همچنین با تأکید بر پیوستگی مفهوم امنیت در جهان امروز تصریح کرد: تلاش برای تأمین امنیت یک طرف به بهای ایجاد ناامنی برای طرف‌های دیگر، نه‌تنها به صلح پایدار منجر نمی‌شود، بلکه در نهایت دامنه بی‌ثباتی را گسترش می‌دهد و امنیت همه بازیگران نظام بین‌الملل را با مخاطره مواجه می‌کند. امنیت پایدار زمانی امکان‌پذیر است که منافع و نگرانی‌های مشترک کشور‌ها مورد توجه قرار گیرد و راهکار‌های حل اختلاف بر مبنای احترام به قوانین بین‌المللی و همکاری‌های چندجانبه دنبال شود.

در ادامه این نشست، ابعاد مختلف تأثیر بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بر امنیت تأمین انرژی و مسئولیت دولت‌ها در مدیریت مخاطرات این حوزه مورد بحث قرار گرفت. حضور نمایندگان ایران و اندونزی و کارشناسان حوزه انرژی نیز فرصتی برای بررسی ارتباط میان سیاست خارجی، تحولات منطقه‌ای و ضرورت اتخاذ رویکرد‌های پایدار در مواجهه با چالش‌های امنیت انرژی فراهم کرد.

برگزاری این نشست در دانشگاه پپلیتا هراپان، زمینه‌ای برای طرح دیدگاه‌های مختلف درباره پیامد‌های جهانی مناقشات خاورمیانه و اهمیت همکاری‌های بین‌المللی در مواجهه با چالش‌های مشترک فراهم ساخت؛ چالش‌هایی که مدیریت آنها مستلزم توجه هم‌زمان به امنیت کشورها، ثبات زنجیره‌های تأمین و رعایت اصول و قواعد بین‌المللی است.