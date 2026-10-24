دور رفت مسابقات لیگ نونهالان کشتی آزاد مازندران با حضور ۱۸ تیم در دو منطقه غرب و شرق استان و به میزبانی مجموعه ورزشی سردار شهید مزدستان قائم‌شهر آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،دور رفت مسابقات لیگ نونهالان کشتی آزاد مازندران، گرامیداشت پیشکسوتان و پهلوانان نام‌آور عزیز و آیت واگذاری، با حضور ۱۸ تیم در دو منطقه غرب و شرق استان و به میزبانی مجموعه ورزشی سردار شهید مزدستان قائم‌شهر آغاز شد.

این رقابت‌ها که چهاردهمین لیگ پی‌درپی کشتی مازندران در رده‌های مختلف سنی محسوب می‌شود، با هدف پشتوانه‌سازی، استعدادیابی و تجربه‌اندوزی نونهالان و نوجوانان برگزار می‌شود تا آینده‌سازان کشتی استان بتوانند در آینده پا جای پای بزرگان گذاشته و از کیان کشتی مازندران در میادین ملی و بین‌المللی دفاع کنند.

نبیلی، رئیس سازمان لیگ کشتی مازندران، در حاشیه این مسابقات با اشاره به اینکه قهرمان این دوره در صورت برگزاری لیگ نونهالان کشور به مسابقات کشوری اعزام خواهد شد، تصریح کرد: کمیته فنی با حضور در سالن مسابقات، استعداد‌های برتر را رصد و شناسایی کرده و از آنها در اردو‌های تیم مازندران جهت مسابقات قهرمان کشوری استفاده می‌کند.

پهلوان، رئیس هیئت کشتی شهرستان قائم‌شهر، نیز ضمن خیرمقدم به تیم‌های شرکت‌کننده گفت: شهرستان قائم‌شهر میزبانی این گروه را با حضور چهار تیم از چهار شهرستان بر عهده دارد. با تلاش‌های انجام‌شده، سعی کردیم میزبانی به نحو احسن و با بهره‌گیری از بهترین داوران و کمیته فنی مجرب استانی برگزار شود و خوشبختانه نونهالان حاضر در این مسابقات، از بهترین و باکیفیت‌ترین کشتی‌گیران هستند که حضورشان قطعا برای آینده کشتی استان و کشور تأثیرگذار خواهد بود.

بوداغی، مسئول برگزاری مسابقات، در تشریح جزئیات رقابت‌های گروه میزبان در قائم‌شهر (شامل تیم‌های نونهالان ساری، جویبار، بابل و قائم‌شهر) افزود: در دیدار‌های امروز، تیم قائم‌شهر در مسابقه نخست با نتیجه ۱۳ بر صفر برابر بابل به پیروزی رسید و دیدار دوم خود را مقابل جویبار برگزار کرد.

مسئول برگزاری مسابقات با اشاره به اینکه هفته آینده دور برگشت برگزار می‌شود، ابراز امیدواری کرد که نماینده قائم‌شهر جزو چهار تیم صعودکننده قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد که هر تیم می‌تواند با فهرست ۲۹ نفره در این مسابقات شرکت کرده و در هر دیدار نیز در ۱۳ وزن به روی تشک برود.