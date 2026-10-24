وزارت ارتباطات هند دستور داد پیام‌رسان‌های بزرگی همچون واتساپ و تلگرام، حساب‌های کاربری را به‌طور مداوم به سیم‌کارت فعال روی دستگاه متصل نگه دارند. این اقدام با هدف مقابله با کلاهبرداری‌های فرامرزی و جعل هویت صورت گرفته و از ژانویه ۲۰۲۷ اجرایی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از پایگاه خبری CNBC TV۱۸، دولت هند مهلت انطباق پیام‌رسان‌ها با مقررات جدید را تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ تعیین کرده است. طبق این دستورالعمل که تحت عنوان «قوانین امنیت سایبری مخابرات ۲۰۲۴» شناخته می‌شود، سکو‌هایی مانند واتساپ، تلگرام، سیگنال و اسنپ‌چت موظف‌اند اتصال مستمر میان هویت دیجیتال کاربر و سیم‌کارت فیزیکی یا eSIM را بررسی کنند.

در حال حاضر، این پیام‌رسان‌ها تنها در زمان راه‌اندازی اولیه از طریق پیامک تأیید هویت می‌کنند، اما مقررات جدید باعث می‌شود حساب‌هایی که پس از خروج، تعویض یا غیرفعال شدن سیم‌کارت همچنان فعال مانده‌اند، با محدودیت مواجه شوند. وزارت ارتباطات هند اعلام کرده است، فعال ماندن حساب‌ها بدون حضور سیم‌کارت، بستری برای کلاهبرداری‌های بین‌المللی و جعل هویت مقامات دولتی فراهم می‌کند.

این قانون می‌تواند باعث اختلال در دسترسی کاربرانی شود که از تبلت، کامپیوتر یا گوشی‌های فاقد سیم‌کارت اصلی برای مدیریت پیام‌های خود استفاده می‌کنند. اگرچه در ابتدا پیشنهاد خروج اجباری پس از ۶ ساعت برای نشست‌های وب مطرح شده بود، اما در به‌روزرسانی‌های جدید، این رویه بر اساس ارزیابی خطر و سازوکار‌های امنیتی منعطف‌تر بازبینی شده است.