اولین کنفرانس انجمن ملی هوش مصنوعی ایران در سیرجان برگزار و تفاهم نامه همکاری بین گل گهر سیرجان با انجمن ملی هوش مصنوعی ایران به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صاوسیمای کرمان، در این کنفرانس که طی مدت دو روز درمجتمع صنعتی و معدنی گل گهرو دانشگاه صنعتی سیرجان برگزار شد آقای چیت ساز معاون وزیر ارتباطات گفت: هوش مصنوعی علم مربوط به ایجاد هوش ماشینی است که قادر به انجام وظایفی است که این وظایف تاکنون فقط توسط افراد انجام می‌شده است.

وی از این‌کنفرانس به عنوان اولین کنفرانس هوش مصنوعی در حوزه دانشگاه و صنعت یاد کرد و گفت‌: سیستم‌های هوش مصنوعی در سال‌های اخیر به عنوان یک فناوری پیشگامانه ظهور و تحولات عظیمی در بسیاری از صنایع ایجاد کرده است که توانایی آن در تکرار هوش انسانی و انجام وظایف پیچیده با دقت و سرعت قابل توجه، منجر به پیشرفت‌های چشمگیری در بخش‌های مختلف صنعت گردیده است.

در ادامه آقای ایمان عتیقی مدیر عامل شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان از استقبال از این رویداد پیشرفت و توسعه سخن گفت و افزود: هوش مصنوعی دارای پتانسیل جایگزینی، تکرار یا بهره مندی همراه با هوش انسانی است که میتواند نقش موثری در فرآیند تولید محصول و کاربری دقیق در صنایع مختلف داشته باشد.

آقای محمد هادی زاهدی ریاست انجمن علمی هوش مصنوعی در ایران و رئیس هیئت مدیره هوش مصنوعی هم در این همایش گفت: رقابت‌های فزاینده‌ای که صنایع با آن رو‌به‌رو هستند و چالش‌هایی که با آن مواجه می‌شوند موجب میگردند که تولیدکنندگان تمرکز خود را برروی تولید محصولات بهبودیافته و کارآمد، با استفاده از کاربرد‌های هوش مصنوعی افزایش دهند و محصولات خود را

از برنامه‌ها و الگوریتم‌های هوش مصنوعی می‌توان در فرایند‌های مختلف تولید بهره گرفت.

وی افزود:هوش مصنوعی در بهینه‌سازی و بهبود دقت، کارایی و انعطاف‌پذیری فرآیند‌های تولید استفاده می‌شودو با تجزیه و تحلیل معیار‌های عملکرد گذشته و داده‌های حسگر‌ها هوش مصنوعی جریان کار را بهبود می‌بخشند وامکان پایش و کنترل محصول را افزایش می‌دهند.

در پایان مراسم تفاهم نامه همکاری مجتمع صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان با انجمن ملی هوش مصنوعی ایران به امضاء رسید تا از هوش مصنوعی در استخراج و فرآوری معادن سنگ آهن گل گهر استفاده شود.