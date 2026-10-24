هشتمین نشست سران مجمع کشور‌های صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) با حضور سران کشور‌های عضو و نمایندگان عالی‌رتبه آنها در مسکو برگزار می‌شود؛ نشستی که بررسی تحولات بازار گاز، چشم‌انداز عرضه و تقاضا و تقویت همکاری میان کشور‌های عضو را در دستور کار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه، اعلام کرده است مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ایران، برای شرکت در این نشست روز سه‌شنبه، پنجم آبان، عازم مسکو می‌شود.

همچنین بیست‌وهشتمین نشست وزارتی مجمع کشور‌های صادرکننده گاز روز دوشنبه، چهارم آبان، برگزار خواهد شد و حمید بورد، سرپرست وزارت نفت، در این نشست حضور می‌یابد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، نشست فوق‌العاده هیئت اجرایی مجمع صبح یکشنبه، سوم آبان، به ریاست سیدعلی‌محمد موسوی، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت، برگزار می‌شود. نشست هیئت عالی‌رتبه نیز بعدازظهر همان روز تشکیل خواهد شد.

بررسی و نهایی‌سازی اسناد اصلی، از جمله بیانیه پایانی نشست سران، از محور‌های این نشست‌هاست.

رایزنی درباره آینده بازار گاز

مجمع کشور‌های صادرکننده گاز یکی از چارچوب‌های بین‌دولتی گفت‌و‌گو و هماهنگی میان کشور‌های تولیدکننده و صادرکننده گاز طبیعی است. نشست‌های سران و وزیران این مجمع با هدف تبادل دیدگاه درباره تحولات بازار گاز، چشم‌انداز عرضه و تقاضا، امنیت انرژی و جایگاه گاز طبیعی در سبد انرژی جهان برگزار می‌شود.

توسعه بازار گاز طبیعی، بررسی روند‌های صنعت گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) و ارزیابی نیاز‌های سرمایه‌گذاری برای پاسخ‌گویی به تقاضای آینده نیز از دیگر موضوع‌های مورد توجه این مجمع است.

نشست سران کشور‌های عضو این مجمع معمولاً هر دو سال یک‌بار برگزار می‌شود. دوحه قطر در سال ۲۰۱۱، مسکو در سال ۲۰۱۳، تهران در سال ۲۰۱۵، سانتاکروز بولیوی در سال ۲۰۱۷، مالابو گینه استوایی در سال ۲۰۱۹، دوحه در سال ۲۰۲۲ و الجزیره در سال ۲۰۲۴ میزبان هفت دوره پیشین این نشست بوده‌اند.

ایران از بنیان‌گذاران مجمع کشور‌های صادرکننده گاز

ایده تشکیل مجمع کشور‌های صادرکننده گاز در اردیبهشت ۱۳۸۰ در تهران مطرح شد و این نهاد بین‌دولتی در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۸ به‌طور رسمی تأسیس شد. ایران، روسیه و قطر از کشور‌های مؤثر در شکل‌گیری این مجمع بودند.

این مجمع ۱۲ عضو اصلی دارد: الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، امارات متحده عربی و ونزوئلا. آنگولا، جمهوری آذربایجان، عراق، مالزی، موریتانی، موزامبیک، پرو و سنگال نیز در شمار کشور‌های ناظر آن هستند.