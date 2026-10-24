به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، سرشماری نفوس و مسکن در فارس همزمان با سراسر کشور از امروز در سراسر استان فارس آغاز شد.

امیری استاندار فارس امروز در جمع مسئولان گفت: همه و به خصوص فرمانداران باید دست به دست هم بدهند تا سرشماری به خوبی انجام شود.

وی با بیان اینکه سرشماری نفوس و مسکن هر ده سال یک بار برای بروز کردن اطلاعات خانوار‌ها و برنامه‌ریزی بهتر برای کشور انجام می‌شود ، گفت: امسال سرشماری‌ها به صورت ثبتی محور است یعنی اطلاعات موجود است و فقط باید با مراجعه ماموران سرشماری توسط مردم تکمیل و تایید شود.

استاندار فارس با تاکید بر اینکه تمام اطلاعات جمع شده توسط ماموران به صورت محرمانه خواهد بود از مردم خواست با ماموران برای جمع آوری اطلاعات تا پایان آبان ماه همکاری کنند.

مأموران سرشماری از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ به منازل هم استانی ها مراجعه می‌کنند و برای سرشماری نیازی به ارائه مدارک هویتی افراد خانوار نیست.