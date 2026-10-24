مدیرعامل هلال احمر مازندران از سقوط یک دستگاه خودروی سانتافه به دره در محور جنت رودبار رامسر خبر داد و گفت: در این حادثه یک نفر مصدوم و یک نفر جان خود را از دست داد.

یک فوتی و یک مصدوم در اثر سقوط خودرو به دره در رامسر

یک فوتی و یک مصدوم در اثر سقوط خودرو به دره در رامسر

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،مدیرعامل هلال‌احمر مازندران اظهار کرد: ساعت ۱۷:۴۷ روز جمعه یکم آبان ماه ۱۴۰۵ گزارشی مبنی بر سقوط یک دستگاه خودروی سانتافه به دره در محور جنت‌رودبار رامسر به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر استان اعلام شد.

غلامعلی فخاری اشرفی افزود: بلافاصله دو تیم عملیاتی شامل سه امدادگر از پایگاه امدادونجات لیماکده رامسر با یک دستگاه آمبولانس و دو نجاتگر از پایگاه دریایی رامسر با خودروی ست نجات به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل هلال‌احمر مازندران تصریح کرد: نجاتگران پس از چندین ساعت عملیات، مصدوم را به محل امن منتقل کرده و به عوامل اورژانس تحویل دادند؛ همچنین پیکر فرد جان‌باخته در این حادثه با استفاده از تجهیزات تخصصی از دره به جاده منتقل شد.