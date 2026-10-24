به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر اجرایی سرشماری نفوس و مسکن استان ا بیان اینکه سرشماری امسال برخلاف دوره‌های گذشته به شیوه سنتی و با مراجعه به تمام خانوار‌ها انجام نمی‌شود، افزود: در روش جدید، سرشماری به‌صورت «ثبتی‌مبنا» اجرا می‌شود؛ به این معنا که اطلاعات موردنیاز جمعیتی و مسکن، به‌جای جمع‌آوری کامل اطلاعات از ابتدا، از طریق تجمیع، تطبیق و تحلیل داده‌های موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی گردآوری می‌شود.

رمضانی ادامه داد: در این طرح، داده‌های ۲۰ دستگاه اجرایی با یکدیگر تطبیق داده می‌شوند و اطلاعات به‌دست‌آمده در ۲۵ هزار نقطه از چهارمحال و بختیاری، با مشارکت مأموران آمارگیر مورد راستی‌آزمایی قرار می‌گیرد تا دقت و صحت اطلاعات افزایش یابد.

مدیر اجرایی سرشماری نفوس و مسکن چهارمحال و بختیاری با اشاره به مزایای این شیوه گفت: سرشماری ثبتی‌مبنا زمینه به‌روزرسانی مستمر اطلاعات جمعیتی و مسکن، کاهش مراجعات میدانی گسترده و دسترسی سریع‌تر به داده‌های دقیق برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به فراهم‌شدن زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور افزود: با راه‌اندازی رصدخانه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور و اتصال دستگاه‌های اجرایی به این بستر اطلاعاتی، امکان حرکت از سرشماری‌های ده‌ساله به سمت سرشماری سالانه فراهم شده است.

رمضانی خاطرنشان کرد: اجرای سرشماری ثبتی‌مبنا در چهارمحال و بختیاری نیز با هدف تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات جمعیتی و مسکن در حال انجام است و همکاری دستگاه‌های اجرایی و آمادگی فرمانداران شهرستان‌ها، نقش مهمی در اجرای دقیق این طرح دارد.

وی افزود: سرشماری ثبتی‌مبنا روشی است که در آن، اطلاعات موردنیاز درباره جمعیت، خانوار و مسکن با استفاده از داده‌های ثبت‌شده در پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی جمع‌آوری و با یکدیگر تطبیق داده می‌شود. در این روش، به‌جای اتکای کامل به مراجعه حضوری و پرسش از تمام خانوارها، اطلاعات موجود بررسی و در صورت نیاز، از طریق مراجعه میدانی راستی‌آزمایی می‌شود.

رمضانی اضافه کرد: این شیوه به تولید آمار دقیق‌تر و به‌روزتر کمک می‌کند و زمینه تصمیم‌گیری بهتر برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی را فراهم می‌سازد.