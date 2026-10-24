به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام ۲۶ مهر و با توجه به اعلام سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای، به اطلاع متقاضیان این آزمون می‌رساند، به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تاکنون برای ثبت‌نام اقدام نکرده‌اند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا شنبه ۹ آبان برای ثبت‌نام اقدام کنند؛ لذا متقاضیان می‌توانند در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعۀ دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و مندرجات اطلاعیۀ مرتبط، به درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی sanjesh.org مراجعه و برای ثبت‌نام اقدام کنند.

در ضمن آن دسته از متقاضیانی که قبلاً ثبت‌نام کرده‌اند؛ می‌توانند در صورت تمایل تا ۹ آبان، برای ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.