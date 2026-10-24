به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست ورزش و جوانان استان گفت: این جشنواره با هدف توسعه و ترویج فرهنگ ورزش، معرفی ظرفیت‌های هنر‌های رزمی، ایجاد شور و نشاط اجتماعی و فراهم‌سازی بستری برای نمایش توانمندی‌ها و استعداد‌های ورزشی هنرجویان برگزار شد.

ولی پور افزود: در این رویداد ورزشی، بیش از ۳۰۰ هنرجو از شهر فارسان، باباحیدر، جونقان، فیل‌آباد، چلیچه و عیسی آباد، در بخش بانوان و آقایان حضور یافتند و با اجرای حرکات نمایشی و ارائه تکنیک‌های تخصصی رشته نینجا رنجر، بخشی از توانایی‌های فنی، آمادگی جسمانی و مهارت‌های رزمی خود را به نمایش گذاشتند.