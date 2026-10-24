حکومت اسلامی باید در برابر ابرقدرت‌ها با جسارت و بدون ترس بایستد و این ویژگی از حکومت اسلامی از کسانی برمی‌آید که قدرت و شهامت ایستادگی دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان در مراسم غبارروبی و عطرافشانی مزار آیت‌الله موسوی همدانی، امام جمعه پیشین همدان به مناسبت نوزدهمین سالگرد ارتحال وی و روز شهادت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها، چهار رکن اساسی حکومت اسلامی را برشمرد و گفت: حکومت اسلامی باید مسائل مالی را سامان دهد، در برابر دشمنان و مستکبران با شهامت بایستد، به اصلاح مردم و مبارزه با آسیب‌های اجتماعی و ناهنجاری‌ها بپردازد و آبادانی و عمران کشور را محقق کند

آیت الله شعبانی موثقی افزود: امنیت و آرامش امروز کشور مدیون ایستادگی نیرو‌های مسلح و بسیجیان در نقطه صفر مرزی و ارتفاعات است.

او تاکید کرد: حمایت حضرت زهرا (س) برای تحقق اهداف حکومت اسلامی، خوشبختی مردم، آبادانی جامعه اسلامی و جلوگیری از انحراف مسیر اسلام بود.

نماینده ولی فقیه در همدان تصریح کرد: حضرت زهرا سلام‌الله‌علی‌ها نگذاشت کار جامعه اسلامی به جایی برسد که صهیونیست بین‌الملل از نام اسلام و کشور‌های اسلامی برای از بین بردن اسلام پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله استفاده کند.