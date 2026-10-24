فرایند ارزیابی شایستگی معلمی سال ۱۴۰۵، مطابق برنامه‌ریزی قبلی و پس از تکمیل پرونده‌های الکترونیکی داوطلبان دانشگاه فرهنگیان، از چهارشنبه ۶ آبان آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دانشگاه فرهنگیان اعلام کرد: به اطلاع داوطلبان معرفی شده چندبرابر ظرفیت از طرف سازمان سنجش آموزش کشور برای کدرشته‌محل‌های دانشگاه فرهنگیان می‌رساند، فرایند ارزیابی شایستگی معلمی سال ۱۴۰۵، مطابق برنامه‌ریزی قبلی و پس از تکمیل پرونده‌های الکترونیکی داوطلبان، از چهارشنبه ۶ آبان آغاز خواهد شد.

داوطلبان، اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به مراحل اجرایی، زمان‌بندی و سایر جزئیات فرایند ارزیابی شایستگی معلمی را صرفاً از طریق درگاه‌های رسمی اطلاع‌رسانی دانشگاه فرهنگیان و وزارت آموزش‌وپرورش پیگیری کنند.