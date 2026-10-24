فرمانده انتظامی شهرستان ساری از برخورد قاطع پلیس آگاهی استان با سارقان و تخریب کنندگان اموال عمومی و دولتی این شهرستان خبرداد.

برخورد قاطع پلیس ساری با سارقان و تخریب کنندگان اموال عمومی و دولتی

برخورد قاطع پلیس ساری با سارقان و تخریب کنندگان اموال عمومی و دولتی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فرمانده انتظامی شهرستان ساری گفت: در پی گزارش‌های مربوط به تخریب اموال عمومی و سرقت از اموال شهروندان، به‌ویژه در محدوده میدان امام حسین (ع)، دو متهم اصلی که دارای سوابق کیفری در زمینه سرقت و مصرف مواد مخدر بودند، شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ علی قیصری افزود: این دو متهم در جریان بازجویی‌ها به انجام ۵ فقره سرقت از اموال عمومی اعتراف کردند. این افراد پس از طی مراحل قانونی، شرح صحنه و هماهنگی با مقامات قضایی، به زندان فرستاده شدند.

در ادامه، فرمانده انتظامی مرکز استان با ارائه آماری از عملکرد پلیس در این حوزه اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون، در مجموع ۳۹ متهم در پرونده‌های مربوط به سرقت از اموال عمومی دستگیر شده‌اند. همچنین در پرونده‌های مرتبط با سرقت از مدارس و خانه‌های بهداشت، ۶۰ فقره سرقت توسط متهمان اعتراف شده است.

وی در پایان با تأکید بر حفظ نظم و امنیت جامعه، هشدار داد: هرگونه اقدام برای تخریب یا سرقت از اموال عمومی و املاک شهروندان، با قاطعیت پلیس برخورد خواهد شد. ما در کنار شهروندان هستیم تا امنیت جامعه را در تمامی سطوح تضمین کنیم.