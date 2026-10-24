به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیرکل گمرک استان کرمان بر نقش استراتژیک رفسنجان در اقتصاد منطقه و ضرورت حمایت از صادرکنندگان تأکید کرد.

محمد دولتی با اشاره به عملکرد درخشان گمرک رفسنجان گفت: این گمرک با وجود محدودیت‌های موجود، رتبه نخست صادرات استان کرمان را در اختیار دارد و تنها در ۶ ماهه اخیر حدود ۹۰ هزار تن کالا به ارزش ۳۸۷ میلیون دلار از آن صادر شده است که بیش از ۵۰ درصد کل صادرات کرمان را شامل می‌شود.

وی افزود: صادرکنندگان اگر قیمت پایه گمرکی با ارزش واقعی کالای آنها متفاوت است، فاکتور خود را بر اساس قیمت واقعی صادر کنند، اما در سامانه گمرک اظهار را بر اساس قیمت گمرکی انجام دهند و بلافاصله اعتراض خود را ثبت کنند. به گفته وی، این تنها راه برای اصلاح سریع قیمت و جلوگیری از بروز مشکلات در کمیسیون اختلافات است.

مدیرکل گمرک استان کرمان با تأکید بر اینکه گمرک در آخرین حلقه زنجیره تجارت قرار دارد گفت: حمایت از تولید با ترویج ترخیص نسیه و استفاده از تضامین بانکی تا ۱۱ ماه، کاهش هزینه‌ها با ترویج روش حمل یکسره و استفاده از انبار‌های اختصاصی برای حذف هزینه‌های انبارداری و تخلیه بار در مرزها، و تأمین مواد اولیه واحد‌های صادرات‌محور از طریق ظرفیت قانونی ورود موقت ازحمایت‌های این اداره برای تسهیل فرایند‌ها است.

وی با اشاره به پتانسیل‌های منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان افزود: در پی احداث بندر خشک در این منطقه هستیم تا جاذبه‌های اقتصادی رفسنجان دوچندان شود.

در پایان از خدمات خدابنده لو تجلیل ومیرزایی به عنوان ریاست جدید گمرک شهرستان معرفی شد.