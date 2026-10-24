به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سردار حسینی با اشاره به اینکه در استان چهار هزار و ۳۱ شهید داریم، گفت: اجلاسیه دومین کنگره ملی ۴۰۰۰ شهید استان، تجدید میثاق مردم با شهدا و فرصتی برای روایت سبک زندگی، وصایا و فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان است.

او با اشاره به آمار و برنامه‌های کنگره افزود: در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ تعداد ۳۸۱۱ یادواره شهدا برگزار شد، ۲۱۰۰ عکس بازسازی‌شده از شهدا به‌صورت تابلوفرش برای تقدیم به خانواده‌های شهدا آماده شده و ۲۵۶ تیم سرکشی در قالب طرح سپاس خدمت می‌کنند.

فرمانده سپاه گلستان ادامه داد: ۲۰ کمیته فعال در کنگره شهدای گلستان داریم. ۳۸۲۲ دقیقه اثر رسانه‌ای ساخته شده و ۱۰۰ مستند توسط صداوسیما از شهدا تهیه و پخش خواهد شد. همچنین ۲۳ عنوان کتاب تألیف، تجمیع و چاپ شده است.