کتاب «خرده‌روایت‌ها» شامل روایت‌های دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر از جنگ رمضان، با حضور رئیس دانشگاه و رئیس جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، کتاب «خرده‌روایت‌ها» حاصل تلاش جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای ثبت تجربه‌ها و خاطرات خود از روز‌های جنگ رمضان است که با حضور جمعی از مسئولان دانشگاه و جهاد دانشگاهی رونمایی شد.

ایده تدوین این کتاب را علیرضا شیرازی، از دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مطرح کرد و با تشکیل یک گروه دانشجویی، زمینه گردآوری و انتشار روایت‌های دانشجویان را فراهم آورد.

شیرازی در این مراسم گفت: ایده شکل‌گیری کتاب پس از شهادت علی ناظم، از دانشجویان دانشگاه، آغاز شد. به گفته او، اتفاقات آن روزها، از شهادت رهبر شهید و حال‌وهوای دانشگاه تا کمک‌رسانی به مردم و فعالیت‌های جهادی دانشجویان، نباید به فراموشی سپرده می‌شد.

وی افزود: هدف این بود که دانشجویان، جنگ رمضان را از نگاه و با زبان خودشان روایت کنند؛ تلاشی دانشجویی که در نهایت به کتاب «خرده‌روایت‌ها» تبدیل شد.

یکی از روایت‌های این کتاب با عنوان «دو دیدار و دیدار سوم که محقق نشد» در جریان مراسم، به‌صورت زنده از سوی نویسنده روایت شد. این خاطره به دو دیدار دانشجویان با رهبر شهید در اسفند ۱۴۰۳ و ۱۳ آبان ۱۴۰۴ و دیدار سوم برنامه‌ریزی‌شده برای ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ می‌پردازد؛ دیداری که به وقوع نپیوست.

فرزام نوریان، دبیر تحریریه مرکزی کتاب «خرده‌روایت‌ها»، نیز با اشاره به ساختار اثر گفت: روایت‌های کتاب بر اساس ترتیب زمانی وقوع رویداد‌ها فصل‌بندی شده‌اند.

وی فصل دوم کتاب با عنوان «مکن‌ای صبح طلوع» را از بخش‌های تأثیرگذار این مجموعه دانست و به روایت تجربه‌های نسل جوان و تأثیر رویداد‌های آن روز‌ها بر دانشجویان اشاره کرد. به گفته او، این فصل در پایان، امید را در دل خواننده زنده می‌کند.

حجت‌الاسلام شاه‌حسینی، معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، نیز در این مراسم، تدوین این مجموعه را اقدامی در راستای جهاد تبیین دانست و بر اهمیت ثبت روایت‌های روز‌های جنگ تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش روایت در ثبت و انتقال تجربه‌های تاریخی گفت: خرده‌روایت‌ها جزئیات روز‌های جنگ را به نمایش می‌گذارند و می‌توانند در شکل‌گیری روایت‌های جامع‌تر از این رویداد‌ها نقش داشته باشند.

شاه‌حسینی همچنین بر ضرورت رعایت آداب جهاد تبیین و پرهیز از بی‌احترامی به مخالفان تأکید کرد.

محسن مردانی، رئیس جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، نیز با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی دانشجویان در تدوین کتاب گفت: یکی از ویژگی‌های این اثر، زنده بودن روایت‌ها و برخاستن آنها از تجربه‌های خود دانشجویان است.

وی با تأکید بر نقش‌آفرینی دانشجویان در شکل‌گیری این اثر، از تلاش نویسندگان و دست‌اندرکاران تهیه کتاب قدردانی کرد.

در این مراسم همچنین از پدیدآورندگان کتاب و خانواده شهید مهدی شریفی، از دانشجویان شهید دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تقدیر شد.

کتاب «خرده‌روایت‌ها» در کنار نسخه مکتوب، در قالب پادکست نیز تولید شده است و علاقه‌مندان می‌توانند برای مطالعه رایگان آن به پایگاه اینترنتی roytab.ir مراجعه کنند.

در این مراسم، از خانواده شهید نخبه مهندس محمدمهدی شریفی، از دانشجویان شهید دانشگاه صنعتی امیرکبیر که در حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهادت رسید، تجلیل شد.

هم‌دانشگاهی‌های این شهید در روایت‌های خود از او با عنوان «داش شریفی» یاد کرده‌اند؛ دانشجویی خوش‌رو و شوخ‌طبع که به گفته نزدیکانش، دغدغه تحقق مصنوعی‌سازی از دغدغه‌های او بود.

در ادامه این مراسم، عموی شهید شریفی، با بغضی فروخورده، روایت خود را که برای این شهید در کتاب «خرده‌روایت‌ها» نوشته بود، به‌صورت زنده برای حاضران خواند.