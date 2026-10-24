مصطفی طاهری در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما با بیا اینکه تعرفه واردات خودرو از ۲ بخش تشکیل می‌شود، افزود: یک بخش حقوق گمرکی و بخش دیگر سود بازرگانی است، تغییر حقوق گمرکی نیاز به قانون دارد و دولت نمی‌تواند به تنهایی تغییراتی در حقوق گمرکی اعمال کند، اما سود بازرگانی ابزاری برای اجرای سیاست‌های تجاری و صنعتی است و تغییر آن در اختیار دولت است.

او گفت: در سیاست‌ها و قوانین بالادستی خودرو، تسهیل واردات خودرو‌های برقی و هیبریدی لحاظ شده است و دولت نباید شرایط را برای توسعه این خودرو‌ها دشوار کند، یا اقدامی انجام دهد که باعث افزایش قیمت خودرو‌های برقی و هیبریدی شود، ضمن اینکه سیاست‌های کلان بر این موضوع تاکید دارند که واردات خودرو‌های لوکس و با ارزبری بالا باید محدود شوند.

طاهری افزود: سود بازرگانی باید بر اساس این سیاست‌ها تنظیم شود و با اینکه در اختیار دولت است نباید بر خلاف این سیاست‌ها اقدام شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: سال گذشته میانگین تعرفه واردات انواع خودروها، ۱۰۰ درصد لحاظ شد، تعرفه خودرو‌های برقی و هیبریدی هم حدود ۴ درصد بود، اما برای امسال هنوز عدد مشخصی در نظر گرفته نشده است.