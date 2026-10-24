





به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی پروژه، پوستر پویانمایی سینمایی «نبرد بادبادک‌ها» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی الهام ابراهیمی به عنوان تازه‌ترین محصول مرکز انیمیشن سوره با طرحی از سیروان مهدوی منتشر شد‌.

این پویانمایی ماجراجویانه از چهارشنبه ۶ آبان‌ماه به سرگروهی پردیس سینمایی آزادی توسط پخش بهمن‌سبز در سینماها میزبان مخاطبان خود خواهد بود.

پویانمایی سینمایی «نبرد بادبادک‌ها» روایتی پرتعلیق و پرهیجان از یک نبرد نابرابر در آینده‌‌ای نه‌چندان دور در خلیج فارس است. این اثر که داستانش در آینده روایت می‌شود و قهرمانان اصلی‌اش نوجوانانی هستند که مأموریت نجات یک جزیره را برعهده می‌گیرند؛ جزیره‌ای که ذهن مردمانش در معرض یک اختلال ناشناخته قرار گرفته است.

عوامل این اثر عبارتند از؛ تهیه‌کننده ارشد: امیررضا مافی، کارگردان و تهیه‌کننده: الهام ابراهیمی، نویسنده: امیررضا مافی، مشاور کارگردان: امیر مهران، کارگردان هنری: مهران خرسندی، کارگردان فنی: طه فرجی، موسیقی: فرید سعادتمند، طراحی و ترکیب صدا: آرش قاسمی و محمد قاسمی، ناظر فنی: پویا افضلی، مشاور محتوایی: فرزانه فخریان، مدیر پروژه: حسین کاظمی، سرپرست فنی مایا: مازیار بادرستانی، سرپرست متحرک‌سازی: ابوالفضل برومندی، سرپرست نورپرداز: علی منصوری‌، سرپرست چیدمان انجین: مهدی نظری، مدیر دوبلاژ: اشکان صادقی، صداپیشگان: تورج مهرزادیان، منوچهر زنده‌دل و محسن زرآبادی‌پور، مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری ایفا تصویر آریا و محصول مرکز انیمیشن سوره.