رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ پرونده در ماه پرونده مشمول عنوان «وارده مجدد» به دیوان می‌شود که نباید در آمار لحاظ شود، گفت: تأخیر غیرمتعارف در اعاده پرونده از سوی محاکم و دادسرا‌ها به دیوان عالی کشور یکی از علل اطاله دادرسی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری در جلسه شورای معاونین تصریح کرد: در حال حاضر آمار شعب دیوان در رسیدگی به پرونده‌ها به روز است، اما در خصوص تعلل و تأخیر در پرونده‌های باقی‌مانده باید بررسی شود که تأخیر در رسیدگی مربوط به شعب دیوان بوده و یا مربوط به محاکم است.

رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر اینکه بلاتکلیف ماندن پرونده، خارج از عرف زمانی معیّن، زیبنده دستگاه قضایی نیست، اظهار کرد: معاونت نظارت دیوان، با آسیب‌شناسی و کارشناسی این موضوع، عوامل بلاتکلیف ماندن پرونده‌ها را شناسایی کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ پرونده در ماه و در سال بیش از هشت هزار پرونده، مشمول عنوان «وارده مجدد» به دیوان می‌شود که نباید در آمار لحاظ شود، تصریح کرد: تأخیر غیرمتعارف در اعاده پرونده از سوی محاکم و دادسراها به دیوان عالی کشور یکی از علل اطاله دادرسی است؛ محاکم با تسریع در رفع نواقص پرونده از تضییع حقوق مادی و معنوی اصحاب پرونده جلوگیری کنند.