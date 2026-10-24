گروه خودروسازی سایپا از برنده شدن هزار و ۷۳۰ متقاضی دو محصول خود در طرح جایگزینی خودرو فرسوده خبر داد و اعلام کرد: منتخبان ۵ روز مهلت دارند نسبت به تکمیل وجه اقدام کنند.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ مراسم قرعه‌کشی پیش‌ثبت‌نام طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده گروه خودروسازی سایپا برگزار و نتایج انتخاب منتخبان اصلی و افراد حاضر در فهرست جایگزین دو محصول این شرکت، مشخص شد.

بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، در طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده سایپا، برای کوییک GXL تعداد ۱،۲۵۰ نفر به‌عنوان منتخب اصلی تعیین شده‌اند؛ همچنین ۳،۷۳۷ نفر در فهرست جایگزین این خودرو قرار گرفته‌اند. در بخش مربوط به کوییک RS نیز ۴۸۰ نفر به‌عنوان منتخب اصلی و ۱،۹۲۰ نفر در فهرست رزرو انتخاب شده‌اند.

افراد منتخب اصلی باید مراحل بعدی خرید را در مهلت تعیین‌شده انجام دهند. قرار گرفتن در فهرست جایگزین به معنای تخصیص قطعی خودرو نیست و افراد این گروه باید اطلاعیه‌های بعدی سایپا را پیگیری کنند.

طبق اطلاعات اعلام‌شده، پیامک اطلاع‌رسانی نتایج از امروز برای منتخبان ارسال می‌شود. منتخبان اصلی پنج روز فرصت دارند وجه خودرو را مطابق ضوابط بخشنامه فروش پرداخت کنند.

متقاضیانی که پیامک دریافت نمی‌کنند، باید برای بررسی نتیجه قرعه‌کشی و وضعیت انتخاب خود به پروفایل کاربری‌شان در سامانه فروش اینترنتی سایپا مراجعه کنند.

قیمت کوییک GXL و کوییک RS در طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده



قیمت مصوب در بخشنامه، برای کوییک GXL با ترمز ESC و سامانه پایش فشار باد تایر با موعد تحویل۹۰ روزه ۱،۰۶۳،۷۵۹،۰۰۰ تومان و کوییک R تیپ S با رینگ فولادی و سامانه پایش فشار باد تایربا موعد تحویل۹۰ روزه ۱،۰۴۵،۱۴۳،۰۰۰ تومان اعلام شده است.

قیمت‌های اعلام شده مربوط به بخشنامه فروش مهرماه ۱۴۰۵ است. منتخبان باید مبلغ نهایی قابل پرداخت و جزئیات تکمیل وجه را از طریق اطلاعیه مربوط در سامانه فروش سایپا بررسی کنند.

افراد حاضر در فهرست جایگزین باید اطلاعیه‌های بعدی سایپا را دنبال کنند؛ زیرا قرارگرفتن در این فهرست به معنای تخصیص قطعی خودرو نیست.