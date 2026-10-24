مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قم از کشت ذرت علوفه‌ای در یک‌هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی استان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال ۸۰ تا ۹۰ هزار تن از این محصول با هدف تأمین خوراک دام برداشت شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، ناصر زلقی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قم با اشاره به نقش ذرت علوفه‌ای در تأمین نیاز دامداری‌های استان اظهار کرد: محصول تولیدشده در سطح زیرکشت این محصول عمدتاً برای مصرف دام در داخل استان استفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه امسال در راستای اجرای الگوی کشت و مدیریت منابع آبی از ارقام جدید ذرت علوفه‌ای استفاده شده است، افزود: ارقام ۷۰۴، ۷۰۳، سیمون و برکت از جمله ارقام کشت‌شده در استان هستند که در مقایسه با ارقام پیشین، زودرس‌ترند و آب کمتری مصرف می‌کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قم متوسط عملکرد برداشت ذرت علوفه‌ای در استان را ۴۰ تا ۴۵ تن در هکتار اعلام کرد و گفت: با توجه به سطح زیرکشت و عملکرد مزارع، پیش‌بینی می‌شود امسال بین ۸۰ تا ۹۰ هزار تن ذرت علوفه‌ای برای تأمین خوراک دام برداشت و آماده مصرف شود.

زلقی در ادامه با اشاره به تفاوت ذرت علوفه‌ای و ذرت دانه‌ای بیان کرد: در کشت ذرت علوفه‌ای، کل گیاه شامل برگ، ساقه و دانه برای تغذیه دام برداشت می‌شود، اما ذرت دانه‌ای بیشتر برای مصارف غذایی انسان کاربرد دارد.