سرپرست معاونت سیاسی دفتر رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه در شرایط جنگی نمی‌توان با قوانین زمان صلح با بخش خصوصی برخورد کرد، از عزم دولت برای حذف قوانین دست‌وپاگیر، واگذاری اختیارات و گره‌زدن منافع ملی با کشور‌های همسایه خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ سیدعباس موسوی در «نشست راهبردی تجارت خارجی ایران» با تأکید بر لزوم تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به بخش خصوصی اعلام کرد: رویکرد دولت این است که به‌جای مانع‌تراشی، شانه به شانه تجار و فعالان اقتصادی حرکت کند و مهم‌ترین اقدام دولت در این مقطع، تداوم مقررات‌زدایی و تسهیل فرایندهاست.

وی با اشاره به ضرورت تغییر نگاه حاکمیتی به حوزه بازرگانی اظهار داشت: «مقررات‌زدایی‌هایی که اخیراً به‌واسطه شرایط جنگی کشور آغاز شده، باید تداوم یابد؛ چراکه قوانین پیشین ناکارآمد بوده و تنها دست‌وپای فعالان اقتصادی را بسته بود. استمرار این شیوه تسهیل‌گر حتی پس از دوران جنگ، کلید حل مشکلات اساسی بازرگانان خواهد بود.»

موسوی با تشریح برنامه‌های تقابلی دشمن علیه تجارت خارجی کشور هشدار داد: «دشمن پس از اعمال تحریم‌ها در حوزه هوایی و دریایی، اکنون در صدد مسدودسازی مسیر‌های زمینی کشور است. در این نقطه، هنر دیپلماسی و دستگاه سیاسی کشور باید وارد میدان شود تا منافع مشترک اقتصادی را به‌گونه‌ای با کشور‌های همسایه پیوند دهد که مانع از تحقق این طرح‌ها شود.»

وی با انتقاد از حاکمیت مقررات دوران صلح در زمان بحران تصریح کرد: «در شرایط ویژه و جنگی، به‌هیچ‌وجه نمی‌توان همانند شرایط عادی با تجار، صادرکنندگان و تولیدکنندگان رفتار کرد. دولت این واقعیت را به‌خوبی درک کرده و آماده است برای رونق فعالیت بازرگانان، مسائل و موانع را به‌صورت موردی و پرونده‌ای حل‌وفصل کند.»

سرپرست معاونت سیاسی رئیس‌جمهور در پایان خاطرنشان کرد: «کشور همواره و به‌ویژه در شرایط بحران و جنگ، نیازمند بازرگانان و فعالان اقتصادی است؛ از این رو دولت اراده دارد تا با تفویض اختیارات و حذف قوانین و مقررات زائد و دست‌وپاگیر، بستر لازم را برای تنفس و جهش بخش خصوصی فراهم سازد.»