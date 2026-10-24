مدیرعامل شرکت پالایش گاز فجرجم از پیشرفت ۶۰ درصدی طرح تفکیک گازی این پالایشگاه خبر داد و گفت: اجرای این طرح با هدف رفع محدودیت‌های عملیاتی و افزایش ظرفیت دریافت گاز از میدان کنگان، در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرعامل شرکت پالایش گاز فجرجم، از پیشرفت ۶۰ درصدی طرح تفکیک گازی این پالایشگاه خبر داد و گفت: این طرح با هدف صیانت از تولید، مدیریت بهینه جریان‌های ورودی و رفع گلوگاه‌های عملیاتی پالایشگاه از چند ماه پیش آغاز شده است.

خدری با اشاره به اجرای طرح «تفکیک پالایشگاه در خروجی و اتصال مستقیم به خط سراسری» افزود: این طرح با هدف تبدیل پالایشگاه به دو بخش مستقل با شرایط فشاری متفاوت طراحی شده است و با فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای دریافت و فرآورش گاز، امکان استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود را فراهم می‌کند.

او با اشاره به افت طبیعی فشار مخزن گاز میدان کنگان گفت: با وجود اجرای اقدام‌های فنی در سال‌های اخیر، از جمله بهینه‌سازی تفکیک فازی و کاهش فشار‌های عملیاتی، فشار این مخزن همچنان روندی کاهشی داشته است.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز فجرجم افزود: فشار بالای گاز دریافتی از دیگر حوزه‌ها، به‌ویژه میدان مشترک پارس جنوبی، در نقطه ورودی پالایشگاه، پدیده‌ای موسوم به «فشار معکوس» ایجاد کرده است که مانع دریافت حداکثری گاز کم‌فشار میدان کنگان می‌شود.

خدری گفت: این شرایط با کاهش سرعت جریان گاز در خطوط لوله، افت فشار دینامیکی بیشتری به سامانه تحمیل می‌کند. از آنجا که در شرایط کنونی امکان ساخت و بهره‌برداری از ایستگاه‌های تقویت فشار برای حوزه کنگان فراهم نیست، اجرای طرح تفکیک گازی به‌عنوان راهکاری عملیاتی برای کاهش محدودیت‌های فشاری و تثبیت برداشت از این حوزه در دستور کار قرار گرفته است.

او درباره جزئیات اجرایی طرح افزود: عملیات اجرایی شامل اصلاحات فرایندی درون پالایشگاه و تغییر مسیر جریان‌های گازی است تا گاز تولیدی پس از عبور از واحد اندازه‌گیری، به‌صورت مستقل به خط لوله سراسری ۵۶ اینچ، موسوم به خط ۵۳۰۰، متصل شود.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز فجرجم گفت: با بهره‌برداری از این طرح، پالایشگاه در عمل به دو واحد مستقل با شرایط فشاری متفاوت تبدیل می‌شود. این تفکیک، ضمن کاهش آثار فشار معکوس، امکان مدیریت انعطاف‌پذیرتر فرآورش گاز و افزایش ظرفیت دریافت از حوزه‌های گازی زیر پوشش را فراهم می‌کند.

خدری تأکید کرد: اجرای این طرح می‌تواند در پایداری تولید، افزایش تاب‌آوری شبکه انتقال گاز و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های موجود پالایشگاهی مؤثر باشد و به تأمین پایدارتر گاز، به‌ویژه در ماه‌های سرد سال، کمک کند.