دیدار آرسنال و اورتون از هفته ۸ لیگ برتر انگلیس، مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جهان، تقابل دو تیم لاتزیو و پارما از هفته ۸ رقابت‌های لیگ سری آ ایتالیا، دیدار تیم‌های استون ویلا و منچسترسیتی و چلسی و تاتنهام و رقابت تیم‌های اتلتیکو مادرید و دپورتیوو لاکرونیا از لیگ برتر اسپانیا، از شبکه‌های سه و ورزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه ورزش دیدار آرسنال و اورتون را در چارچوب رقابت‌های هفته ۸ لیگ برتر انگلیس، امروز در قالب برنامه «لذت فوتبال» و به صورت مستقیم پوشش می‌دهد.

دیدار آرسنال مقابل اورتون در هفته ۸ لیگ برتر انگلیس ۲۰۲۶، از ساعت ۱۷:۳۰ با گزارشگری جواد خیابانی و رسول مجیدی در برنامه «لذت فوتبال» شبکه ورزش مستقیم پخش می‌شود.

آرسنال با ۷ بازی و کسب ۱۸ امتیاز در رده دوم جدول و اورتون نیز با همین تعداد بازی و ۱۰ امتیاز در رتبه هشتم جدول ایستاده است.

شبکه سه مسابقات کشتی قهرمانی جهان را که در قزاقستان برگزار می‌شود، زنده در برنامه «دایره طلایی» پوشش می‌دهد.

با آغاز مسابقات قهرمانی کشتی قهرمانی جهان در رشته‌های آزاد و فرنگی که در شهر آستانه قزاقستان برپا می‌شود ملی پوشان کشورمان نیز برای حضور در این رقابت‌ها وارد این کشور شدند. مسابقات ۹ روز ادامه دارد و طبق زمانبندی اعلام شده برنامه «دایره طلایی» این رقابت‌ها را به صورت زنده پوشش می‌دهد.

ابتدا فرنگی کاران کشورمان به روی تشک می‌روند که این مسابقات از روز امروز آغاز و تا ۵ آبان ادامه دارد زمان پخش مسابقات در کنداکتور شبکه سه به شرح ذیل است:

شنبه ۲ آبان از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰

یکشنبه ۳ آبان از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰ و ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰

دوشنبه ۴ آبان از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰ و ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۳۰

سه شنبه ۵ آبان از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰

آزاد کاران ملی پوشی که در این دوره از رقابت‌ها با سرمربی گری حسن رنگرز شرکت دارند عبارتند از:

۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی

۶۰ کیلوگرم: علی احمدی وفا

۶۳ کیلوگرم: محمد مهدی کشتکار

۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی

۷۲ کیلوگرم: سیددانیال سهرابی

۷۷ کیلوگرم: علی اسکو

۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی

۸۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی

۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی

۱۳۰ کیلوگرم: فردین هدایتی

شبکه ورزش تقابل دو تیم لاتزیو و پارما از هفته ۸ رقابت‌های لیگ سری آ ایتالیا ۲۰۲۶، را امشب زنده پوشش می دهد.

دیدار لاتزیو مقابل پارما از ساعت ۲۲:۱۵ با گزارشگری میثم مختاری پخش خواهد شد.

عملکرد آماری لاتزیو با ۷ بازی و ۱۹ امتیاز در جایگاه دوم جدول، پارما نیز با همین تعداد بازی و ۴ امتیاز در رتبه ۱۹ جدول سری آ ایتالیا قرار دارد.

امروز از هفته هشتم لیگ انگلیس ۴ بازی انجام می‌شود و بازی تیم‌های منچیتر سیتی و چلسی با رقیبانشان برای پخش از برنامه «گزارش ورزشی» انتخاب شده است.

مسابقه اول ساعت ۱۵:۰۰ بین تیم‌های استون ویلا و منچسترسیتی در استادیوم ویلا پارک شهر بیرمنگام انگلیس برگزار می‌شود و میلاد یزدانی گزارشگر این بازی خواهد بود.

شهر لندن میزبان بازی بعدی بین تیم‌های چلسی و تاتنهام است که بازیکنان در ورزشگاه استمفورد بریج ساعت ۲۰:۰۰ با گزارش حسین رضایی رودرروی هم قرار می‌گیرند.

در جدول لیگ برتر انگلیس منچستر سیتی در رده نخست، چلسی چهارم، استون ویلا دوازدهم و تاتنهام شانزدهم قرار دارند و همگی تا با الان هفت بازی را پشت سر نهادند.

امشب در اسپانیا دو تیم اتلتیکو مادرید و دپورتیوو لاکرونیا با هم به رقابت می‌پردازند که این بازی زنده از برنامه »گزارش ورزشی» از شبکه سه پخش می‌شود.

دو تیم ساعت ۲۲:۳۰ در شهر مادرید اسپانیا و استادیوم واندا متروپولیتانو با هم مسابقه می‌دهند که این بازی را محسن شاهمرادی گزارش خواهد کرد.

در جدول لالیگا با ۹ بازی تیم اتلتیکومادرید رده دوم و دپورتیوولاکرونیا در رده نهم قرار دارند.