معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ: اعضای یک شبکه جعل اسناد و مدارک که با تبلیغات در فضای مجازی و ارتباط با متقاضیان، از تهیه مدارک جعلی کسب درآمد می‌کردند، دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ مسلم میراحمدی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ، از شناسایی و دستگیری افراد مرتبط با یک شبکه جعل اسناد و مدارک در غرب تهران خبر داد و گفت: در پی دریافت گزارشی درباره فعالیت افرادی در زمینه جعل اسناد و مدارک و تبلیغات گسترده آنها در فضای مجازی، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات تخصصی و بهره‌گیری از شیوه‌های نوین کشف جرم، محل فعالیت این افراد را در محدوده جنت‌آباد شناسایی کردند و پس از هماهنگی قضایی، در عملیاتی غافلگیرانه ۳ نفر را دستگیر کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی از محل، صد‌ها مدرک و سند جعلی شامل مدارک تحصیلی، گذرنامه، گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و مدارک مرتبط با نهاد‌ها و سازمان‌های مختلف کشف شد. همچنین تعدادی مهر، برچسب و تجهیزات رایانه‌ای و چاپ مورد استفاده در جعل اسناد به دست آمد.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: بررسی‌های تخصصی نشان داد یکی از متهمان در زمینه جعل انواع اسناد و مدارک فعالیت داشته و بخشی از اقدامات خود را از طریق ارتباط با افراد در فضای مجازی انجام می‌داده است. در ادامه تحقیقات، ارتباط این پرونده با تهیه مدارک جعلی برای متقاضیان آزمون‌های زبان خارجی و مهاجرت نیز آشکار شد.

سرهنگ میراحمدی با اشاره به اینکه در ادامه رسیدگی به پرونده، یک نفر دیگر از افراد مرتبط با این شبکه شناسایی و دستگیر شد. با این حال، تحقیقات درباره نقش افراد مختلف و شناسایی سایر مرتبطان احتمالی ادامه یافت.تصریح کرد: تحقیقات اولیه، متهمان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند و بخشی از اموال و مدارک کشف‌شده نیز در چارچوب پرونده مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس گزارش پلیس، یکی از افراد دستگیرشده پس از مشخص شدن نداشتن نقش در جعل، با دستور مقام قضایی آزاد شد و تحقیقات درباره سایر متهمان ادامه پیدا کرد.