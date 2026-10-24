نشست مهم حزب کمونیست چین از چهارم تا هفتم آبان ماه برابر با ۲۶ تا ۲۹ اکتبر در پکن برگزار می‌شود و در آستانه کنگره بعدی حزب در سال ۲۰۲۷، از رویداد‌های مهم سیاسی چین به شمار می‌رود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از پکن، نشست مهم حزب کمونیست چین از دوشنبه آغاز می‌شود؛ انضباط حزبی در کانون توجه پنجمین نشست عمومی کمیته مرکزی بیستم حزب کمونیست چین از چهارم تا هفتم آبان ماه برابر با ۲۶ تا ۲۹ اکتبر در پکن برگزار می‌شود. این نشست در آستانه کنگره بعدی حزب در سال ۲۰۲۷، از رویداد‌های مهم سیاسی چین به شمار می‌رود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، موضوع تقویت انضباط حزبی و پیشبرد نظارت سخت‌گیرانه بر اعضا و مقام‌های حزب در دستور کار قرار دارد. پیش‌نویس سند کمیته مرکزی درباره تقویت حکمرانی منضبط در حزب نیز برای بررسی و تصویب به این نشست ارائه خواهد شد.

در ساختار سیاسی چین، کمیته مرکزی یکی از مهم‌ترین نهاد‌های تصمیم‌گیری حزب کمونیست است و نشست‌های عمومی آن فرصتی برای بررسی سیاست‌های کلان و تعیین جهت‌گیری‌های سیاسی فراهم می‌کنند. این نشست‌ها معمولاً پشت در‌های بسته برگزار می‌شوند و جزئیات تصمیم‌ها پس از پایان جلسات از طریق رسانه‌های رسمی منتشر می‌شود.

موضوع مبارزه با فساد و تقویت انضباط درون‌حزبی طی سال‌های اخیر از محور‌های اصلی سیاست داخلی شی جین‌پینگ بوده است. مقام‌های چینی این سیاست را اقدامی برای افزایش کارآمدی و جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت می‌دانند؛ در حالی که تحلیلگران، پیامد‌های آن برای ساختار قدرت و جابه‌جایی‌های احتمالی در سطوح بالای حزب را نیز دنبال می‌کنند.

اهمیت نشست پیش‌رو از آن جهت است که می‌تواند تصویری از اولویت‌های سیاسی و مدیریتی حزب کمونیست در آستانه کنگره سال ۲۰۲۷ ارائه دهد. با این حال، تا پیش از انتشار بیانیه نهایی نشست، نمی‌توان درباره تصمیم‌های مشخص یا تغییرات احتمالی در ترکیب رهبری حزب نتیجه‌گیری قطعی کرد.