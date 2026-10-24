رئیس مرکز هدایت عملیات بحران وزارت بهداشت اعلام کرد: از ابتدای مهر تا اول آبان‌ماه سال جاری، ۷۲۵ نفر در حوادث جوی کشور مصدوم و ۱۴ نفر جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرشید صفری، رئیس مرکز هدایت عملیات بحران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با اعلام آمار حوادث جوی کشور از ابتدای مهر تا اول آبان‌ماه ۱۴۰۵ گفت: در این بازه‌ی زمانی ۷۲۵ نفر مصدوم شده‌اند و ۱۴ نفر در پی وقوع این حوادث جان باختند.

صفری با تشریح جزئیات این آمار اظهار کرد: از مجموع ۷۲۵ مصدوم حوادث جوی، ۷۱۲ نفر بر اثر توفان، ۸ نفر بر اثر سیل و ۵ نفر بر اثر رعدوبرق مصدوم شده‌اند.

وی افزود: در همین بازه زمانی، ۱۴ نفر نیز جان خود را از دست داده‌اند که ۹ نفر از آنان در حوادث مرتبط با سیل و ۵ نفر بر اثر رعدوبرق جان باخته‌اند.

صفری با اشاره به گستره جغرافیایی حوادث جوی در کشور اظهار کرد: در این بازه زمانی، استان‌های کرمان، کردستان، البرز، لرستان، گیلان، خوزستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، گلستان، فارس، تهران، قم، اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از جمله استان‌هایی بودند که تحت تأثیر این حوادث قرار گرفتند.

به گفته صفری، از مهم‌ترین پیامد‌های حوادث جوی گزارش‌شده در این مدت می‌توان به آب‌گرفتگی معابر، شکستن درختان، تلف‌شدن دام‌ها، ریزش سنگ، کاهش دید و آلودگی هوا اشاره کرد. همچنین اختلال موقت در تردد خودروها، آسیب به منازل، قطعی موقت برق، انسداد راه‌ها و تعطیلی برخی مدارس و ادارات از دیگر پیامد‌های این حوادث بوده است.

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در مناطق آسیب‌دیده اظهار کرد: در پی وقوع این حوادث، اقدامات لازم برای مدیریت شرایط و ارائه خدمات بهداشتی در مناطق تحت تأثیر انجام شد و تیم‌های بهداشتی نیز در این مناطق حضور یافتند. در این بازه زمانی، یک واحد بهداشتی نیز در پی حوادث جوی دچار خسارت شد.

رئیس مرکز هدایت عملیات بحران وزارت بهداشت با تأکید بر ضرورت توجه به هشدار‌های هواشناسی و رعایت توصیه‌های ایمنی، از شهروندان خواست در شرایط نامساعد جوی از تردد غیرضروری در مناطق پرخطر خودداری کنند و هشدار‌های دستگاه‌های مسئول را جدی بگیرند.