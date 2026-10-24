رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با اعلام پایداری کامل زنجیره تأمین و ذخایر مطمئن روغن، برنج، شکر و حبوبات، از رفع گلوگاه‌های توزیع و تضمین تداوم آرامش بازار برای ماه‌های پیش‌رو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران؛ رضا کنگری از پایداری کم‌سابقه زنجیره تأمین، پر بودن انبار‌ها و موجودی کافی اقلام اساسی خبر داد و تأکید کرد که بر اساس پیش‌بینی‌ها و ظرفیت‌های ایجادشده، بازار مصرف تا ماه‌های آینده کاملاً آرام، متعادل و بدون دغدغه خواهد بود.

وی با اشاره به وضعیت مطلوب بازار اقلام خوراکی اظهار داشت: «در تأمین مواد غذایی ضروری مردم، به‌ویژه روغن خوراکی، برنج (اعم از ایرانی، هندی و پاکستانی)، انواع حبوبات و شکر، هیچ‌گونه کمبود یا اختلالی وجود ندارد و تمامی این اقلام به وفور در سراسر شبکه توزیع در دسترس است.»

کنگری با تأکید بر عدم وجود هرگونه بحران در بازار افزود: «کالا‌های اساسی بر اساس نرخ‌های مصوب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در حال عرضه است و به لطف موجودی بسیار مناسب انبارها، ظرفیت لازم برای پوشش کامل نیاز مصرفی کشور طی ماه‌های آتی مهیا شده است؛ بنابراین شهروندان هیچ‌گونه نگرانی بابت تأمین یا کمبود اقلام نداشته باشند.»

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با اشاره به تدابیر هوشمندانه تجاری در دور زدن محدودیت‌ها تصریح کرد: «با وجود برخی چالش‌های مقطعی در مسیر‌های بنادر جنوبی، روند واردات و ترخیص کالا‌ها با انعطاف بالا از طریق مسیر‌های جایگزین زمینی و ترانزیتی به‌صورت کاملاً منظم و بدون توقف انجام می‌شود و کالا‌های موردنیاز وارد چرخه مصرف کشور می‌شوند.»

کنگری همچنین به پایش دقیق و بهینه‌سازی شبکه توزیع اشاره کرد و گفت: «ضعف‌های زنجیره توزیع با حضور میدانی کارشناسان و بازرسان شناسایی و برطرف شده است و جریان کالا از مبدأ تا مقصد با سلامت و سرعت به دست بنکداران و مردم می‌رسد. هرچند نوسانات ارزی و هزینه‌های حمل‌ونقل تغییرات جزئی قیمتی ایجاد می‌کند، اما شاکله و زنجیره اصلی بازار در اوج پایداری و ثبات قرار دارد.»

وی در پایان با اشاره به کارایی مثبت طرح کالابرگ، بر لزوم تمرکز خرید‌ها بر کالا‌های ضروری مانند برنج، گوشت، حبوبات و لبنیات تأکید کرد تا سفره خانواده‌ها بیش از پیش از آرامش و حمایت این طرح بهره‌مند شود.