وزارت امور اقتصادی و دارایی از بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی واجد شرایط برای ارائه پیشنهاد خرید اوراق مرابحه عام دولت با نرخ سود اسمی سالانه ۲۳ درصد و حداقل خرید ۴۰ هزار میلیارد تومان دعوت کرد؛ مظنه‌یابی این اوراق چهارم آبان‌ماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد در نظر دارد بر اساس قوانین و مقررات مربوط به انتخاب معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت، نسبت به اخذ سفارش از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام کند.

نوع این اوراق مرابحه عام است و نرخ سود اسمی آن ۲۳ درصد سالانه تعیین شده است. مواعد پرداخت کوپن نیز شش‌ماهه اعلام شده و سال سررسید تا پایان سال ۱۴۰۸خواهد بود. مدت قرارداد حداکثر شش هفته تعیین شده و حداقل مبلغ خرید طی مدت قرارداد نیز ۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. همچنین متقاضیان باید نرخ پیشنهادی خود را در سامانه مذکور ثبت کنند.

در این اطلاعیه از کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و همچنین نهاد‌های مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ که به موجب قوانین و مقررات مربوط امکان فعالیت به عنوان معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت را دارند، دعوت شده است مبلغ خرید طی مدت قرارداد و نرخ موثر پیشنهادی خود را در سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت نمایند.