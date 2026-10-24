مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اردبیل از ارزیابی عملکرد بخشداران استان خبر داد و گفت: بخشدار باید با اشراف بر مسائل و ظرفیت‌های منطقه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، عمرانی و اجتماعی نقش مؤثری ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، احمد کنعان‌پور روز شنبه در بازدید از بخشداری عنبران نمین با اشاره به جایگاه بخشداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در سطح بخش اظهار کرد: بخشداران باید با راهبری، هماهنگی و پیگیری مستمر امور، زمینه اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های دولت را فراهم کنند.

وی ادامه داد: فرآیند ارزیابی عملکرد فرمانداران و بخشداران استان با حضور کارشناسان اداره‌کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها در حال انجام است و در این چارچوب، اقدامات و فعالیت‌های مجموعه‌های مدیریتی و اجرایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گیسو حسینی، بخشدار عنبران شهرستان نمین هم در این بازدید گزارشی از آخرین وضعیت بخش، اقدامات انجام شده و مسائل و موضوعات حوزه‌های مختلف مدیریتی و اجرایی منطقه ارائه کرد.

این ارزیابی‌ها با هدف شناسایی ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود و ارتقای عملکرد مجموعه‌های اجرایی برای خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به مردم انجام می‌شود.