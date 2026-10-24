پوشش بیمه سلامت برای ۴۵۰ هزار نفر در خراسان جنوبی
۴۵۰ هزار نفر از مردم خراسان جنوبی تحت پوشش بیمه سلامت هستند و این استان بیشترین قرارداد بیمه با پزشکان، مؤسسات پزشکی و داروخانهها را نسبت به سایر استانها دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی
، مدیرکل بیمه سلامت استان در نشست خبری با اعلام اینکه از ۲ تا ۸ آبانماه بهعنوان هفته بیمه سلامت نامگذاری شده است، گفت: قراردادهای این بیمه بیش از ۹۶ درصد از مراکز پزشکی، درمانی و داروخانههای استان را شامل میشود.
اربابی با بیان اینکه از اول مهرماه امسال سامانه جدید الکترونیکی نسخههای پزشکی راهاندازی شده است گفت: در آینده نزدیک از هوش مصنوعی نیز بهره خواهیم گرفت.
وی با بیان اینکه ۴۵۰ هزار نفر در استان تحت پوشش این سازمان هستند، گفت: بیمه سلامت برای روستائیان و دهکهای ۱ تا ۳ رایگان است.
مدیرکل بیمه سلامت استان در مورد بیماران خاص و صعبالعلاج استان نیز گفت: ۱۳۸ بیماری خاص استان تحت حمایت این بیمه قرار دارند و بر اساس توافق با بیمارستان ایرانمهر بیرجند، بیماران خاص بهویژه سرطانی میتوانند دارو خود را در بیمارستان تحویل گیرند و نیاز به مراجعه داروخانه ندارند.
اربابی افزود: از ابتدای سال ۷۰۰ میلیارد تومان از سوی بیمه سلامت به مراکز درمانی و دانشگاه علوم پزشکی پرداخت شده و این روند ادامه دارد.