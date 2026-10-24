به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، دادخدا سالاری رئیس کل جدید دادگستری استان کرمان با تشریح رویکرد‌ها و برنامه‌های خود گفت: مبارزه اثربخش با فساد و مفسدین در تمامی ارکان و لایه‌ها، احیای حقوق عامه، حقوق قانونی مردم و گسترش عدالت در جامعه، تامین امنیت قضایی مردم به عنوان یکی از پایه‌های امنیت پایدار، اجرای کامل سند تحول و تعالی قوه قضاییه، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش اطاله دادرسی به عنوان حق قانونی مردم، ایجاد امنیت قضایی برای سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید هوشمند در راستای تسهیل کار مردم، شفاف‌سازی عملکرد و تبیین رسانه‌ای از طریق تعامل و همراهی با اصحاب رسانه به عنوان چشمان تیزبین و بیدار جامعه، در دسترس مردم بودن و تکریم ارباب‌رجوع، ارتقای انگیزه خدمتی و ایجاد بستری پایدار و ایمن برای قضات شریف و کارکنان خدوم عدلیه از طریق تقویت استقلال و شهامت قضایی، ایجاد آسایش و امنیت روانی، بهبود معیشت و مسکن پرسنل و نگهداشت شان و منزلت این قشر محور‌های اساسی و عملیاتی برنامه‌های آتی دادگستری استان کرمان است.

مبارزه اثربخش با فساد، احیای حقوق عامه، حمایت هوشمند از تولید و سرمایه‌گذاری و اجرای سند تحول قضایی را از جمله مهم‌ترین محور‌های کاری دستگاه قضا در این استان برشمرد و گفت: خود را سرباز ولایت و مامور اجرای تکلیف و عدالت می‌دانم

وی در آیین تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری استان کرمان از حسن اعتماد ریاست قوه قضاییه و مسئولان عالی دستگاه قضا در سپردن این مسئولیت خطیر قدردانی کرد.

سالاری با اشاره به سنگین بودن رسالت قضاوت و با بیان مناجات‌گونه‌ای در باب مسئولیت خطیر عدلیه اظهار کرد: خداوند را شاکرم که توفیق خدمت در مسندی را عطا فرمود که جایگاه حکم و حکمت است، نه هوس؛ منزلگاه انصاف است، نه هراس و جولانگاه حقیقت است، نه مصلحت، وظیفه داریم عدالت را از واژه‌ها به رفتار، از اندیشه به کردار و از آمار به حقیقت تبدیل کنیم؛ چرا که دین عدل و عدالت، پیش از زبان‌های ستایشگر، دلباخته دلی است که نگهبان حریم عدل باشد.