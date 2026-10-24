رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان از برداشت ۱۱۰ هزار تن گوجه فرنگی و پیاز در این استان خبر داد و بر نگهداری، فرآوری و عرضه این محصولات تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،صیادی از ظرفیت قابل‌توجه استان در تولید محصولات جالیزی، سبزی و صیفی خبر داد و افزود:در این میان پیش‌بینی تولید حدود ۳۵ هزار تن گوجه‌فرنگی و بیش از ۷۵ هزار تن پیاز، اهمیت برنامه‌ریزی برای مدیریت برداشت، نگهداری، فرآوری و عرضه این محصولات را بیش از پیش نمایان می‌کند.

وی با اشاره به جایگاه محصولات جالیزی، سبزی و صیفی در بخش کشاورزی استان، اظهار کرد: این محصولات از بخش‌های فعال و دارای ظرفیت توسعه در کشاورزی لرستان به شمار می‌روند و آمار‌های تولید، بیانگر توانمندی استان در تأمین بخشی از نیاز بازار مصرف است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: برآورد تولید این دو محصول پرمصرف، علاوه بر نشان دادن گستردگی فعالیت کشاورزان در استان، ضرورت توجه به حلقه‌های مختلف زنجیره تولید تا مصرف را نیز برجسته می‌کند؛ چراکه افزایش تولید، زمانی به دستاورد اقتصادی پایدار تبدیل می‌شود که امکان نگهداری، عرضه به‌موقع و فروش مناسب محصولات نیز فراهم باشد.

صیادی گفت: یکی از چالش‌های مهم در بخش کشاورزی، مدیریت محصولات پس از برداشت است؛ موضوعی که در مورد محصولات فسادپذیری مانند گوجه‌فرنگی اهمیت بیشتری دارد. نبود ظرفیت کافی برای نگهداری، بسته‌بندی و انتقال سریع محصولات می‌تواند در دوره اوج برداشت، زمینه افزایش ضایعات و دشواری فروش را فراهم کند.

رئیس جهاد کشاورزی لرستان تصریح کرد: در چنین شرایطی، توسعه سردخانه‌ها و مراکز نگهداری متناسب با نیاز تولیدکنندگان، ایجاد واحد‌های استاندارد بسته‌بندی و سورتینگ و بهبود امکانات حمل‌ونقل، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به حفظ کیفیت محصولات و تسهیل دسترسی آنها به بازار‌های هدف کمک کند.

صیادی بیان کرد : گوجه‌فرنگی به دلیل ماندگاری محدود، به شبکه توزیع کارآمد و انتقال سریع نیاز دارد. فراهم شدن امکانات مناسب برای درجه‌بندی، بسته‌بندی و حمل این محصول، می‌تواند فرصت عرضه باکیفیت‌تر آن را افزایش دهد و بخشی از فشار فروش در روز‌های اوج برداشت را کاهش دهد.

وی تاکید کرد: پیاز نیز با وجود قابلیت نگهداری بیشتر در شرایط استاندارد، به انبار‌های مناسب، مدیریت صحیح ذخیره‌سازی و برنامه‌ریزی برای توزیع نیاز دارد. توسعه این امکانات می‌تواند به عرضه تدریجی‌تر محصول، کاهش افت کیفیت و مدیریت بهتر نوسانات فصلی بازار کمک کند.