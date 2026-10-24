به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ امروز ۲۵۸ هزار و ۶۳۶ تن محصول در تالار صادراتی عرضه می‌شود. این محصولات شامل ۱۰۳ هزار و ۶۷۴ تن قیر، ۱۰۲ هزار و ۴۵۹ تن سیمان، ۵۲ هزار تن کلینکر و ۵۰۳ تن عایق رطوبتی می‌شوند.

۲۳۰ هزار و ۹۹۷ تن محصول شامل ۲۲۴ هزار و ۹۹۷ تن فولاد و ۶ هزار تن باریت در تالار صنعتی و معدنی روی تابلو می‌رود.

تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی هم میزبان عرضه ۱۱ هزار و ۷۳۹ تن محصول است. این محصولات شامل ۱۰ هزار و ۵۰۰ تن مواد شیمیایی و یک هزار و ۲۳۹ تن مواد پلیمری می‌شود.

در تالار فرعی هم ۷ هزار و ۱۳ تن ضایعات، مواد پلیمری و فولاد روی تابلو می‌رود.