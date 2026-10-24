غلامرضا فرخی، کشتی‌گیر وزن ۸۲ کیلوگرم تیم فرنگی ایران و ملی‌پوش اهل شیراز، با پیروزی‌های قاطع در مسابقات قهرمانی جهان در قزاقستان، به مرحله نیمه‌نهایی صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، غلامرضا فرخی، کشتی‌گیر وزن ۸۲ کیلوگرم تیم فرنگی ایران و ملی‌پوش اهل شیراز، با پیروزی‌های قاطع در مسابقات قهرمانی جهان در قزاقستان، راهی مرحله نیمه‌نهایی شد.

فرخی که در دور نخست مسابقات به دلیل استراحت به رقابت نپرداخت، در مرحله دوم مقابل دارنده نشان نقره جهان از کشور مجارستان قرار گرفت و با نتیجه ۶ بر صفر و با ضربه فنی، به پیروزی رسید.

وی در مرحله بعد نیز با برتری ۹ بر صفر مقابل فرنگی‌کار اهل مولداوی، راهی مرحله نیمه‌نهایی شد.

در مرحله نیمه‌نهایی، فرخی با حریف قدرتمندی از کشور روسیه به نام گادژیف رو‌به‌رو خواهد شد.

همچنین در همین راستا، محمدمهدی کشتکار، کشتی‌گیر فرنگی‌کار اهل داراب، در وزن ۶۳ کیلوگرم قرار دارد که رقابت‌های وی از روز دوشنبه، ۴ آبان‌ماه آغاز می‌شود.