فرمانده انتظامی چابهار از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و شناسایی و جمع آوری ۱۸۳ نفر از اتباع بیگانه در هفته گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سرهنگ حسین میرصوفی گفت: در راستای طرح برخورد با مخلان نظم و امنیت طرح اجتماعی با رویکرد محله محور در هفته گذشته اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان چابهار افزود: در نتیجه اجرای این طرح، تعداد ۳۳ نفر سارق، ۴۴ نفر معتاد متجاهر و تعداد ۱۸۳ نفراتباع بیگانه و غیرمجاز و ۱۴ نفر خرده فروش مواد مخدر دستگیر شدند.

میر صوفی در ادامه دستاورد‌های این طرح خاطرنشان کرد: کشف مقدار دو کیلو و ۳۰۰ گرم انواع مواد مخدر، کشف هفت قبضه سلاح و تعداد ۵۲ دستگاه خودرو و ۶۰ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف و روانه پارکینگ شد.