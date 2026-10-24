مدیرکل امور مالیاتی استان هرمزگان از بررسی مشکلات مالیاتی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی‌های مالیاتی با هدف حمایت از کسب و کار‌ها و تقویت تاب‌آوری اقتصادی کیش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمودرضا سماواتی، گفت: بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی و رفع موانع ناشی از فرایند‌های مالیاتی، در شرایط کنونی، در چارچوب قوانین و مقررات، با جدیت دنبال می‌شود.

او کاهش فشار بر فعالان اقتصادی و کمک به حفظ پایداری فعالیت‌های اقتصادی کشور، به‌ویژه فعالان اقتصادی در کیش با توجه به شرایط خاص کشور را از مهمترین دلایل اجرای این طرح برشمرد و گفت: با توجه به اختیارات تفویض‌شده از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در زمینه بخشودگی جرائم مالیاتی، رقم بخشودگی با توجه به عملکرد مؤدیان و نوع جرائم، از جمله جرائم مالیات بر ارزش افزوده، مالیات عملکرد و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، متفاوت است.

مدیرکل امور مالیاتی استان هرمزگان از امکان بررسی و تقسیط بدهی‌های مالیاتی فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: در مواردی که بدهی‌ها به مرحله عملیات اجرایی رسیده باشد، تلاش می‌کنیم با تقسیط بدهی‌ها در چارچوب ضوابط قانونی، از اجرای اقدامات اجرایی و ایجاد مشکلات بیشتر برای فعالان اقتصادی جلوگیری کنیم.

او افزود: رسیدگی به مسائل مالیاتی کسب‌وکار‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش مشکلات آنان، با هدف حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد کیش دنبال می‌شود.