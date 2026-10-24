در پی رصد دقیق و مستمر فعالیت‌های مجرمانه در فضای مجازی توسط تیم‌های متخصص سایبری پایگاه یکم پلیس اطلاعات، کانال توزیع سلاح گرم در فضای مجازی توسط نیرو‌های عملیاتی منهدم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اطلاع رسانی پلیس اعلام کرد: بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی، فردی با سوابق متعدد در حوزه خرید و فروش کالا‌های غیرقانونی، در حال سازماندهی فعالیت‌های خود در مرز حوزه استحفاظی استان البرز بود.

براساس این گزارش، تیم‌های عملیاتی پس از هماهنگی‌های لازم و با استفاده از شگرد‌های پیشرفته پلیسی، در محدوده اتوبان تهران-کرج، متهمین را در حین قاچاق سلاح و کالا شناسایی و بازداشت نمودند.

در جریان بازرسی از خودروی مذکور، ۲ قبضه سلاح کلت کمری جنگی کشف و ضبط شد.

پلیس اطلاعات با تاکید بر برخورد قاطع با مجرمان فضای مجازی، از تمامی شهروندان می‌خواهد در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه فروش کالا‌های غیرقانونی و سلاح، از طریق راه‌های قانونی و تلفن ۱۱۰ اطلاع‌رسانی نمایند.