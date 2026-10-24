مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان فارس با تشریح دستاورد‌های ۲۴ ساله این مجموعه و ثبت بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش اقدامات خیرخواهانه، از برگزاری نوزدهمین اجلاس خیرین سلامت در ششم آبان‌ماه و تجلیل از ۱۱۸ خیر برگزیده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان فارس ر نشست خبری با اصحاب رسانه با تشریح دستاورد‌های ۲۴ ساله این مجموعه و ثبت بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش اقدامات خیرخواهانه، از برگزاری نوزدهمین اجلاس خیرین سلامت در ششم آبان‌ماه و تجلیل از ۱۱۸ خیر برگزیده خبر داد.

علی‌اکبر رامجردی د با اشاره به نقش کلیدی نیکوکاران در ارتقای نظام درمان و سلامت، اظهار داشت: مهم‌ترین دستاورد مجمع طی ۲۴ سال فعالیت، تنها جذب منابع مالی نبوده، بلکه ایجاد ساختار، سازوکار و فرهنگ سازمان‌یافته برای مشارکت خیرین است؛ الگویی که در فارس شکل گرفته و در سایر حوزه‌ها نیز تسری یافته است.

وی با اعلام اینکه ارزش روز مجموع اقدامات خیرین در این مدت نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، افزود: حدود ۹۰ درصد تعداد اقدامات ثبت‌شده و حدود ۸۰ درصد ارزش ریالی کمک‌ها در حوزه دانشگاه علوم پزشکی، بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی و درمانی انجام شده و بخش دیگری از فعالیت‌ها نیز در مراکز خیریه و سایر مجموعه‌های ارائه‌دهنده خدمات سلامت به ثبت رسیده است.

رامجردی در تشریح عملکرد دو سال گذشته این مجمع بیان کرد: در این مدت ۳۳۸ تفاهم‌نامه با خیرین به ارزش حدود یک‌هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان تنظیم شده است و از نظر تعداد، سهم شهرستان‌های استان بیشتر از شیراز بوده، درحالی‌که به دلیل اجرای طرح‌های بزرگ‌تر، سهم شیراز از نظر ارزش ریالی بالاتر قرار دارد.

در همین بازه زمانی، ۵۳ مورد اهدای ملک به ارزش تقریبی ۴۶۰ میلیارد تومان، ۱۱۷ مورد اقدام عمرانی به ارزش حدود ۶۶۰ میلیارد تومان و اهدای ۱۳ دستگاه آمبولانس به ارزش تقریبی ۱۰۴ میلیارد تومان ثبت شده است.

مدیرعامل مجمع خیرین سلامت فارس با اشاره به اینکه در طول ۲۴ سال گذشته ساخت حدود ۳۵۰۰ تخت بیمارستانی، ایجاد ۴۸۰ مرکز بهداشتی، راه‌اندازی نزدیک به ۱۰۰ پایگاه اورژانس و ساخت حدود ۴۵۰ هزار مترمربع زیرساخت درمانی انجام شده است، تأکید کرد: برخلاف تصورات، مشکلات اقتصادی نه‌تنها موجب کاهش مشارکت‌ها نشده، بلکه در بسیاری از دوره‌های دشوار، حمایت خیرین استمرار یافته و حتی افزایش یافته است.

وی در ادامه به روند اجرای طرح بیمارستان رسول اعظم شیراز اشاره کرد و گفت: این طرح بزرگ حوزه سلامت با مشارکت خیرین و بدون استفاده از اعتبار دولتی در حال اجراست و پیشرفت بخش سازه و اسکلت آن قابل توجه بوده و برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری مرحله‌ای از بخش‌هایی مانند اورژانس و دیالیز در دستور کار قرار دارد.

رامجردی در پایان با اشاره به برگزاری نوزدهمین اجلاس خیرین سلامت استان فارس در روز چهارشنبه، ششم آبان‌ماه، خاطرنشان کرد: در این اجلاس ضمن تجلیل از ۱۱۸ خیر برگزیده، از ۴ مدیر و ۴ تلاشگر برگزیده که بدون کمک مالی مستقیم و از طریق ارائه تخصص و مشاوره به پیشبرد امور کمک کرده‌اند، تقدیر خواهد شد.