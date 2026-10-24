فرمانده انتظامی شهرستان رشت از دستگیری ۳ حفار غیرمجاز در یکی از روستا‌های سراوان و کشف ۲ دستگاه فلزیاب قاچاق در رشت به ارزش بیش از ۱۵ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عیسی روشن‌قلب گفت: مأموران پاسگاه سراوان پس از دریافت اطلاعاتی در خصوص حفاری غیرمجاز و هماهنگی قضائی، به محل مورد نظر اعزام شدند و ۳ نفر را هنگام حفاری دستگیر کردند.

وی افزود: ۴ خودرو و تعدادی ابزار حفاری در محل مورد نظر کشف و ضبط شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت گفت: همچنین در پرونده‌ای دیگر، مأموران کلانتری ۱۱ رشت در بازرسی از یک منزل مسکونی، ۲ دستگاه فلزیاب قاچاق به همراه متعلقات آنها به ارزش بیش از ۱۵ میلیارد ریال کشف کردند.

سرهنگ قلب افزود: متهم ۳۷ ساله دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شد.