مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل گفت: امسال ۱۶۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل زیرساخت‌های هفت پروژه گردشگری از جمله ایجاد رمپ‌های ورودی، نیرورسانی و راه‌های دسترسی در نقاط مختلف استان هزینه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، جلیل جباری روز شنبه با بیان اینکه اجرای پروژه‌های زیرساختی نیازمند اعتبارات قابل توجه است، اظهار کرد: تلاش می‌شود اعتبارات مورد نیاز از محل منابع استانی و ملی تامین شود.

وی با اشاره به اینکه تامین زیرساخت‌ها، پرداخت تسهیلات و تسریع روند صدور مجوز‌ها از جمله حمایت‌های دولت از سرمایه‌گذاران است، اضافه کرد: در سال‌های اخیر اقدامات موثری برای رونق صنعت گردشگری، توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل ادامه داد: وجود ظرفیت‌های منحصر بفرد گردشگری در مناطق مختلف اردبیل موجب شده بخش گردشگری استان مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار بگیرد.

جباری همچنین با اشاره به حمایت استانداری از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری برای تحقق سرمایه‌گذاری آسان گفت: در حال حاضر بیش از ۹۰ پروژه سرمایه‌گذاری حوزه گردشگری در حال اجرا است که با اتمام و بهره‌برداری از آنها اردبیل از لحاظ زیرساخت‌های گردشگری به یکی از قطب‌های اصلی کشور تبدیل خواهد شد.

وی ادامه داد: کمیته فنی سرمایه‌گذاری گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل با تشکیل جلسات منظم و مستمر، تقاضای علاقه‌مندان سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری را بررسی و در اسرع وقت موافقت اصولی برای آنها صادر می‌کند.