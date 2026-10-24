مادر و دختر ۱۱ ساله که در پی واژگونی خودرو در محور نیزار قم مصدوم شده بودند، با بالگرد اورژانس هوایی به بیمارستان شهید بهشتی قم منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در پی واژگونی یک دستگاه خودرو در محور نیزار، مأموریت شماره ۱۰۶۲ اورژانس هوایی قم به ثبت رسید که در جریان آن چهار نفر مصدوم شدند.

تیم اورژانس هوایی پس از حضور در محل حادثه و انجام اقدامات درمانی اولیه و مراقبت‌های لازم، دو نفر از مصدومان شامل یک دختر ۱۱ ساله و مادر وی را با بالگرد به بیمارستان شهید بهشتی قم انتقال داد.