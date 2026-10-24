پیش بینی هواشناسی استان

رگبار پراکنده واحتمال رعد وبرق در غرب، شمال وجنوب استان

برای فردا در مناطق غرب، شمال و جنوب استان در ساعات عصر وشب رگبار پراکنده و احتمال رعد وبرق پیش بینی می‌شود.