پخش زنده
امروز: -
برای فردا در مناطق غرب، شمال و جنوب استان در ساعات عصر وشب رگبار پراکنده و احتمال رعد وبرق پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ براساس بررسی آخرین نقشههای پیش بینی هواشناسی با گذر ریزموجها در این هفته در بیشتر مناطق استان در ساعات بعدازظهر شاهد رشد ابرگاهی وزش باد شدید خواهیم بود.
همچنین در ساعات بعدازظهر در نیمه غربی استان انتظار تندباد و طوفان لحظهای وجود دارد و در مناطق مستعد استان احتمال خیزش گردوخاک به صورت محلی پیش بینی میشود.
دمای هوا هم در ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان ۱ تا ۲ درجه سلسیوس کاهش خواهد داشت که روند کاهش دما بطور جزئی تا پایان هفته وجود دارد.