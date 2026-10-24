به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مسئول منطقه حفاظت شده دالانکوه گفت:این پرنده که با چالش‌های سلامت مواجه بود، با همکاری و هماهنگی اداره محیط‌زیست شهرستان نجف‌آباد برای دریافت مراقبت‌های تخصصی به گروه دامپزشکی سپرده شد.

ابراهیم لطفی افزود: پس از گذراندن فرایند درمان و اطمینان از توانایی پرنده برای بقا در زیستگاه طبیعی خود در منطقه حفاظت‌شده دالانکوه و محدوده سد خمیران نجف آباد رهاسازی شد، تا بار دیگر به چرخه زیستی منطقه بازگردد.

وی ادامه داد: این اقدام، حاصل همکاری گروه‌های حفاظتی و متخصصان دامپزشکی است، که نشان از تعهد عمیق آنها درحفظ تنوع زیستی و صیانت ازگونه‌های آسیب پذیر منطقه دارد.

حواصیل خاکستری پرنده‌ای آبچر از خانواده حواصیلیان و از راسته لک‌لک‌سانان و بومی نواحی معتدل اروپا، آسیا و همچنین بخش‌هایی از آفریقاست و در تابستان می‌توان آن را حتی در داخل مدار قطب شمال، حاشیه سواحل نروژ و فهرج ایران نیز مشاهده کرد بااین‌حال حواصیل‌های خاکستری مناطق سردسیر در فصل زمستان دست به مهاجرت می‌زنند. این پرنده در ایران نیز در زمستان از پراکندگی نسبتاً زیادی برخوردار بوده و به تعداد زیادی زاد و ولد می‌کند.