پخش زنده
امروز: -
بیش از ۳۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۵۱ میلیارد ریال در شهرستان شهرضا کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرضا گفت: یک کامیون حامل بیش از ۳۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در شهرضا شناسایی و توقیف شده که ارزش سوخت کشفشده ۵۱ میلیارد ریال برآورد شده است.
سرهنگ شکرالله پورخاقان افزود: این محموله در نتیجه اقدامات تخصصی پلیس آگاهی شهرستان شهرضا و مشارکت مأموران پلیس امنیت اقتصادی کشف و موجب شناسایی کامیون کشنده تانکردار حامل سوخت شد.
وی با اشاره به حمل سوخت خارج از شبکه رسمی توزیع ادامه داد: مقابله با قاچاق فرآوردههای نفتی با هدف جلوگیری از انحراف سوخت از مسیر قانونی و صیانت از منابع ملی دنبال میشود.
پورخاقان با تأکید بر تداوم برخورد با قاچاقچیان سوخت گفت: این اقدام غیرقانونی علاوه بر آسیب به اقتصاد کشور موجب اخلال در نظام توزیع و اجحاف به حقوق عمومی خواهد شد و پلیس شناسایی و برخورد با متخلفان این حوزه را پیگیری میکند.