به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرضا گفت: یک کامیون حامل بیش از ۳۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در شهرضا شناسایی و توقیف شده که ارزش سوخت کشف‌شده ۵۱ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ شکرالله پورخاقان افزود: این محموله در نتیجه اقدامات تخصصی پلیس آگاهی شهرستان شهرضا و مشارکت مأموران پلیس امنیت اقتصادی کشف و موجب شناسایی کامیون کشنده تانکردار حامل سوخت شد.

وی با اشاره به حمل سوخت خارج از شبکه رسمی توزیع ادامه داد: مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی با هدف جلوگیری از انحراف سوخت از مسیر قانونی و صیانت از منابع ملی دنبال می‌شود.

پورخاقان با تأکید بر تداوم برخورد با قاچاقچیان سوخت گفت: این اقدام غیرقانونی علاوه بر آسیب به اقتصاد کشور موجب اخلال در نظام توزیع و اجحاف به حقوق عمومی خواهد شد و پلیس شناسایی و برخورد با متخلفان این حوزه را پیگیری می‌کند.