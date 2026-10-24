انفجار‌های کنترل‌شده مربوط به انهدام مهمات عمل‌نکرده جنگ رمضان از صبح امروز در محدوده شهر ابریشم، جنوب اصفهان، بهارستان و محدوده صفه آغاز شده و تا بعدازظهر ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: انفجار‌های کنترل شده مربوط به مهمات عمل نکرده در جنگ رمضان از صبح امرو آغاز شده و تا بعداز ظهر در محدوده شهر ابریشم و نیز جنوب اصفهان، بهارستان و محدوده صفه ادامه دارد.

منصور شیشه فروش افزود: شهروندان ساکن این مناطق و محدوده‌های اطراف نباید نسبت به این موضوع نگرانی داشته باشند.