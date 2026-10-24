مدیرکل نوسازی مدارس گیلان از افزایش سرانه فضای آموزشی به سطحی بالاتر از میانگین کشوری خبر داد و گفت: در حال حاضر سرانه فضای آموزشی در استان، ۵۹ و ۷ دهم مترمربع است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علی دقیق گفت: سال ۱۳۵۷ سرانه فضای آموزشی در گیلان، ۵ و یک دهم مترمربع بود که با تداوم برنامه‌های توسعه‌ای و تلاش‌های مستمر، این شاخص در استان اکنون به ۵۹ و ۷ دهم مترمربع رسیده است که از سرانه فضای آموزشی کشور به میزان ۵۹ و ۵ دهم مترمربع نیز بالاتر است.

وی با اشاره به طرح‌های تحویلی در روز‌های اخیر، افزود: مهرماه امسال، ۷ طرح آموزشی شامل ۲۷ کلاس درس با زیربنای بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ مترمربع به بهره برداری رسید.

مدیرکل نوسازی مدارس گیلان با تأکید بر سیاست‌های دولت چهاردهم مبنی بر توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی و برطرف شدن فاصله موجود در زیرساخت‌های آموزشی، افزود: همچنین مولدسازی فضا‌های آموزشی علاوه بر رونق‌بخشی زیرساخت‌ها، باعث می‌شود عواید حاصل از آن مستقیم به آموزش و پرورش همان منطقه بازگردد و برای توسعه فضا‌های جدید هزینه شود.

علی دقیق در ادامه، از پیشگامی گیلان در حوزه استاندارد سازی گرمایشی فضای آموزشی خبر داد و افزود: گیلان از جمله نخستین استان‌هایی است که موفق شد همه بخاری‌های نفتی و گازی غیر ایمن را از مدارس استان جمع‌آوری و سامانه‌های گرمایشی را استانداردسازی کند.

وی همچنین با برشمردن قانون تفکیک دقیق مسئولیت‌ها تأکید کرد و گفت: بر اساس ضوابط قانونی، مسئولیت تعمیرات جزئی بر عهده آموزش و پرورش است و تعمیرات اساسی که به دانش فنی و تخصصی نیاز دارد، بر عهده اداره کل نوسازی مدارس می‌باشد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گیلان از ۲ برابر شدن اعتبارات استانی برای نوسازی مدارس با حمایت‌های مستمر استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خبر داد و گفت: تخصیص بودجه‌های عمرانی بر اساس شاخص‌های توسعه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای با رویکرد سرانه، گامی مؤثر برای تحقق عدالت آموزشی و جبران محرومیت‌های منطقه‌ای است.

وی در پایان ضمن قدردانی از نقش ارزشمند خیران در توسعه زیرساخت‌های آموزشی، گفت: در سال گذشته، ۸۰ درصد طرح‌های نوسازی مدارس در گیلان، از نظر تعداد و ۳۰ درصد از نظر تامین منابع مالی، با مشارکت خیران به بهره‌برداری رسید که این امر نشان‌دهنده فرهنگ غنی مشارکت مردمی در استان است.