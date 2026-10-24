به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسعود قنبری در نشست با اساتید و معاون دانشگاه سپهر اصفهان گفت: مدیریت شهری برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های شهروندان به دانش تخصصی، ایده‌های نوآورانه و برنامه‌ریزی علمی نیاز دارد.

وی افزود: بهره‌گیری از توان علمی اساتید و خلاقیت دانشجویان می‌تواند به شناسایی ظرفیت‌های شهر و ارائه راهکار‌های کاربردی برای بهبود سیمای شهری کمک کند.

شهردار سین برخوار با اشاره به اینکه زیباسازی شهری علاوه بر اقدامات ظاهری، ساماندهی فضا‌های عمومی، بهبود مبلمان شهری، توسعه فضای سبز و طراحی نماد‌های متناسب با هویت بومی را نیز در بر می‌گیرد، گفت: شهرداری سین از ظرفیت‌های علمی و تخصصی دانشگاه‌ها برای پیشبرد اهداف توسعه شهری استقبال می‌کند.