مدرسه شش کلاسه گل‌ها با مشارکت خیر نیک‌اندیش و اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان در شهرستان هیرمند به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: این فضای آموزشی با شش کلاس درس استاندارد، به همت خیر نیک‌اندیش و با مشارکت اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان احداث شده و در راستای ارتقای کیفیت فضا‌های یادگیری، توسعه زیرساخت‌های آموزشی و تحقق عدالت آموزشی در شهرستان هیرمند به بهره‌برداری رسیده است.

رسول صفرزایی گفت: توسعه فضا‌های آموزشی استاندارد با مشارکت خیرین مدرسه‌ساز، گامی مؤثر در فراهم‌سازی فرصت‌های برابر تحصیلی و ارتقای کیفیت آموزش برای دانش‌آموزان مناطق مختلف استان به شمار می‌رود.